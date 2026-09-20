Η «Αψίδα Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ - Ύψους 76μ. και βάση για drones και ελεύθερους σκοπευτές

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει την κατασκευή μιας αψίδας ύψους 76 μέτρων στην Ουάσιγκτον, η οποία θα χρησιμεύει ως βάση για drones και ελεύθερους σκοπευτές.

Η αψίδα θα είναι η δεύτερη υψηλότερη κατασκευή στην πόλη, μετά το Καπιτώλιο, και θα εμποδίζει τις οπτικές γραμμές μεταξύ του Μνημείου του Λίνκολν και του Εθνικού Κοιμητηρίου Άρλινγκτον.

Το έργο θα βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ, κοντά στη γέφυρα Άρλινγκτον και το Εθνικό Κοιμητήριο, και δεν έχει λάβει έγκριση από το Κογκρέσο.

Το κόστος της κατασκευής εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση ή διευκρίνιση για τη χρηματοδότηση.

Η αψίδα θα ονομαστεί «Αψίδα της Ανεξαρτησίας» και φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε σημαντικό στρατιωτικό συγκρότημα με αποθήκες πυρομαχικών και εγκαταστάσεις ταχείας χρήσης drones. Snapshot powered by AI

Μια τεράστια αψίδα, κατά τα πρότυπα της παρισινής, θέλει να κατασκευάσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ιστορική τοποθεσία στην Ουάσιγκτον θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση για drones και ελεύθερους σκοπευτές, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή.

«Συμφώνησα να μετατρέψω την υπέροχη Αψίδα του Θριάμβου... σε ένα κορυφαίο στρατιωτικό συγκρότημα/Αψίδα του Θριάμβου», έγραψε ο Τραμπ σε ένα μήνυμα στο Truth Social, «για να στεγάσει, να αποθηκεύσει και να έχει την ταχεία ικανότητα να χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό drones, εκτός από ελεύθερους σκοπευτές, τόσο στην οροφή όσο και στις πλατείες, και επιπλέον να έχει και να διατηρεί μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών ελεύθερου σκοπευτή στην αποθήκευση. Δεν θα υπάρχει τέτοια εγκατάσταση πουθενά στον κόσμο. Από τις 59 μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες, η Ουάσιγκτον είναι η μόνη στον κόσμο που δεν έχει αψίδα θριάμβου, αλλά τώρα θα έχει μία και, μακράν, τη μεγαλύτερη από όλες!».

Η προτεινόμενη κατασκευή θα βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ, μεταξύ του τέλους της γέφυρας Άρλινγκτον και του Εθνικού Κοιμητηρίου, και αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Τραμπ να αφήσει την προσωπική του σφραγίδα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ζήτησε τη συμβολή του Κογκρέσου για μια αλλαγή αυτού του μεγέθους στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η αψίδα, με το ανεπίσημο παρατσούκλι «Αψίδα της Ανεξαρτησίας», θα έχει ύψος περίπου 76 μέτρα - ψηλότερη από το Μνημείο του Λίνκολν, μόλις 30 μέτρα, και δεύτερη μόνο στην πόλη από το Καπιτώλιο, στα 88 μέτρα.

Δεδομένου του μεγέθους του, θα εμποδίσει τις οπτικές γραμμές μεταξύ του Μνημείου του Λίνκολν, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ορόσημα της Ουάσιγκτον, και του νεκροταφείου του Άρλινγκτον, όπου αναπαύονται εκατοντάδες χιλιάδες στρατιωτικοί των ΗΠΑ.

Το κόστος του έργου θα μπορούσε να φτάσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται το Axios και η Washington Post, αν και ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε επίσημο ποσό ούτε διευκρίνισε πώς θα χρηματοδοτηθεί, πέρα από το γεγονός ότι ο Τραμπ πρότεινε ότι μέρος των κεφαλαίων που έχουν απομείνει από την κατασκευή της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το έργο.