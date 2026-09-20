Κλήρωση Τζόκερ: Οι αριθμοί που χαρίζουν 9 εκατομμύρια ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (20/9), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 9.600.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ για τα 9.600.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 2, 17, 31, 33, 37 και αριθμός Τζόκερ το 3.