Νεκρά 10 λιοντάρια σε φυσικό καταφύγιο της Τανζανίας - Τα δηλητηρίασαν

Η δηλητηρίαση αποτελεί επαναλαμβανόμενη απειλή για τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Αφρικής

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νεκρά 10 λιοντάρια σε φυσικό καταφύγιο της Τανζανίας - Τα δηλητηρίασαν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δέκα λιοντάρια βρέθηκαν νεκρά στο καταφύγιο Νγκορονγκόρο της Τανζανίας, με υποψία δηλητηρίασης.
  • Η δηλητηρίαση αποτελεί συχνή απειλή για τα μεγάλα σαρκοφάγα στην Ανατολική Αφρική λόγω συγκρούσεων με κτηνοτρόφους.
  • Η Αρχή Προστασίας της Περιοχής Νγκορονγκόρο έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τα αίτια και τους υπεύθυνους.
  • Το καταφύγιο Νγκορονγκόρο είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και σημαντικός τουριστικός προορισμός.
  • Η περιοχή φιλοξενεί σημαντική άγρια πανίδα, όπως λιοντάρια, ελέφαντες, βουβάλια και μαύρους ρινόκερους.
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Δέκα λιοντάρια που ζούσαν στο καταφύγιο άγριας ζωής Νγκορονγκόρο της Τανζανίας, βρέθηκαν νεκρά με τα πρώτα ευρήματα να δείχνουν δηλητηρίαση, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή διαχείρισης στην περιοχή της Αρούσα.

Η δηλητηρίαση αποτελεί επαναλαμβανόμενη απειλή για τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Αφρικής, συχνά λόγω συγκρούσεων μεταξύ των αρπακτικών και των κτηνοτρόφων.

Τα λιοντάρια ανακαλύφθηκαν στην περιοχή Ντουντού του δήμου Εντούλεν στην περιφέρεια Αρούσα, όπως ανέφερε η Αρχή Προστασίας της Περιοχής Νγκορονγκόρο σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το Σάββατο.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα ζώα ενδέχεται να πέθαναν μετά από κατάποση δηλητηρίου», ανέφερε η αρχή, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστεί η αιτία και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Η Προστατευόμενη Περιοχή Νγκορονγκόρο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο βόρειο τμήμα της Τανζανίας, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα άγριας πανίδας, συμπεριλαμβανομένων λιονταριών, ελεφάντων, βουβαλιών και των απειλούμενων με εξαφάνιση μαύρων ρινόκερων.

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