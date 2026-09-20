Βριλήσσια: Αγωνία για το νεφρό του 14χρονου που δέχτηκε επίθεση - Κινδυνεύει να το χάσει

Τι είπε φίλος του θύματος για τη νύχτα της επίθεσης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Βριλήσσια: Αγωνία για το νεφρό του 14χρονου που δέχτηκε επίθεση - Κινδυνεύει να το χάσει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 14χρονος στα Βριλήσσια δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του εκτός σχολείου και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.
  • Ο δράστης κλώτσησε τον 14χρονο στην περιοχή του νεφρού, με το όργανο να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η αιτία της επίθεσης ήταν μια λογομαχία και παρεξήγηση που ξεκίνησε μέσα στο σχολείο μεταξύ των δύο μαθητών.
  • Ο 14χρονος νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση με τραύματα στο σώμα του.
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Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ο 14χρονος που δέχτηκε επίθεση από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βριλήσσια.

Από την επίθεση το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στην περιοχή των πλευρών, ενώ χρειάστηκε τη συνδρομή διασωστών για να αποχωρήσει από το σημείο. Ο νεαρός διακομίσθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων κι εκεί διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή και τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τον τραυματισμό, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί ακόμη και αφαίρεση του. Ο 14χρονος φέρει τραύματα στο σώμα του, ενώ νοσηλεύεται υπό στενή παρακολούθηση.

Σύμφωνα με φίλους του θύματος, μεταξύ των δύο είχε προηγηθεί λογομαχία εντός του σχολείου. «Είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα και αυτό που έγινε ουσιαστικά ήταν να πάει ο άλλος να τον βρει και να τον χτυπήσει, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Του έδωσε κλωτσιές εκεί που είναι το νεφρό και στην αρχή μια μπουνιά στο μάτι. Το μόνο που ξέρω είναι για το νεφρό του, ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά στον Alpha, φίλος του 14χρονου που νοσηλεύεται.

«Ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο. Μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση, έριξε ο ένας ένα χαστούκι στον άλλο και του είπε 'θα τα πούμε μετά το σχολείο'. Έπαιξαν μπουνιές και ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει και ο δράστης από ότι είχα δει είχε προχωρήσει, είχε φύγει», αναφέρει περαιτέρω ανήλικος από το περιβάλλον των παιδιών.

Συνελήφθη ο δράστης και η μητέρα του

Το επόμενο πρωί της επίθεσης, ο πατέρας του 14χρονου κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία κι αμέσως κινήθηκαν οι διαδικασίες. Συνελήφθη τόσο ο 14χρονος δράστης, όσο και η μητέρα του, έξω από το σπίτι τους στην περιοχή των Βριλησσίων.

Ο νεαρός οδηγήθηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Δικαστήριο, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

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