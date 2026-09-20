Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το μήνυμα υπαλλήλου του ιατρείου που «καίει» τη Γάκα - «Tου έδωσε μέθη»

«Άστα. Η …, του έδωσε μέθη», έγραφε το μήνυμα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το μήνυμα υπαλλήλου του ιατρείου που «καίει» τη Γάκα - «Tου έδωσε μέθη»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο ιατρείο του Κολωνακίου, πριν από τη χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, φέρεται να χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, σύμφωνα με μήνυμα εργαζόμενης που διαγράφηκε αργότερα.
  • Η χορήγηση μέθης σε ιατρείο απαιτεί παρουσία αναισθησιολόγου και εξοπλισμό για αντιμετώπιση επιπλοκών, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί στην υπόθεση.
  • Τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν χορηγήθηκε μέθη και αν η ποσότητά της ήταν επικίνδυνη, με πιθανό κίνδυνο ανακοπής λόγω αναπνευστικής καταστολής.
  • Μετά τη σύλληψη των γιατρών, αποκαλύφθηκαν καταγγελίες για ανειδίκευτη ιατρική πρακτική και αμφίβολες θεραπείες, όπως λέιζερ και κβαντική ιατρική, χωρίς αξιολόγηση εξετάσεων.
  • Οι μαρτυρίες περιγράφουν το ιατρείο ως χώρο με ψευδοεπιστημονικά μηχανήματα και πρακτικές που προκάλεσαν ανησυχία και αμφιβολίες για τη νομιμότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Σταματημό δεν έχουν οι αποκαλύψεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με νεότερες πληροφορίες να έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας.

Το μυστήριο εντείνεται, έπειτα από ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε εργαζόμενη του ιατρείου της Καρνεάδου σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο κάνει λόγο για μία ακόμα ιατρική πράξη που τελέστηκε στο μοιραίο ραντεβού με τον γνωστό τραγουδιστή. «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη», έγραφε το μήνυμα, το οποίο λίγο αργότερα διαγράφηκε, σύμφωνα με το Mega.

«Αυτό ήταν μία εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από τον διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις ‘κλειδιά’, όπως μέθη και κάποιες άλλες», λέει η γραμματέας των κατηγορούμενων γιατρών.

Όσο για το αν είναι νόμιμο να χορηγείται μέθη σε ιατρεία, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας ΕΚΠΑ ανέφερε στο Mega: «Για να γίνει μέθη θα πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος, εκπαιδευμένος στο να χορηγεί μέθη. Και θα πρέπει πέρα από την παρουσία αναισθησιολόγου να υπάρχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ένας αναισθησιολόγος, ώστε αν η μέθη βαθύνει, να μπορεί να την αναστρέψει, να διασωληνώσει».

Από πλευράς του, ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης ανέφερε ότι «θα έχουμε αποτελέσματα, εφόσον έχει χορηγηθεί μέθη. Θα ανιχνευθεί δηλαδή και η ουσία που έχει χορηγηθεί και η συγκέντρωσή της. Ανάλογα με τον τύπο της μέθης, πρέπει να χορηγηθεί και η ανάλογη ποσότητα των ουσιών, η οποία αν υπερβεί τα όρια μπορεί και να προκαλέσει ανακοπή μέσω της αναπνευστικής καταστολής».

Νέες καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου

Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκιση των δύο γιατρών, τα στόματα για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο του Κολωνακίου, ανοίγουν.

«Ο σύντροφός μου είχε κάποιο πρόβλημα, είχε μία μικρή αναπηρία στα πόδια του. Το είδε, όχι εκείνος. Προσέξτε… εκείνη. Εμένα ο σύντροφός μου είχε ένα ατύχημα και του είχαν κοπεί και τα δύο πόδια. Της λέει αυτό και αυτό… Και τι γυρίζει και μας λέει; ‘Δεν θα πας πουθενά, εγώ θα σε κάνω καλά’. ‘Θα κάνουμε’, λέει, ‘μια αποτοξίνωση στον οργανισμό σου γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τις λάμες μέσα στα πόδια το αίμα σας ίσως να έχει μολυνθεί και ο οργανισμός σας ίσως να έχει και ζουζούνια’. Πήγαμε σαν χαζοί… πήγαμε», αναφέρει μία καταγγελία στο MEGA.

Η ανειδίκευτη γιατρός, υπέβαλε πελάτες της σε θεραπείες με λέιζερ ακόμη και… κατ’ οίκον. «Έκανε λέιζερ τότε, ήταν γιατρός ανειδίκευτη. Μας είπε εμένα και της αδελφής μου ότι έχει ένα μηχάνημα κβαντικής ιατρικής και σου βρίσκει από τι αρρώστια κινδυνεύεις. Μας το ‘λεγε, μας το ξανάλεγε και αποφασίσαμε να πάμε. Όταν πήγαμε μας έβαλε κάτι μαγνήτες στα χέρια και τα πόδια. Μας είπε να πάμε σ’ ένα συγκεκριμένο φαρμακείο, να πάμε να πάρουμε βιταμίνες. Η επίσκεψη ήταν γύρω στα 400€ και οι βιταμίνες άλλα τόσα. Εξετάσεις δεν έβλεπε ποτέ, δεν την ενδιέφεραν οι εξετάσεις».

«Πήγα στο ιατρείο αυτό που είδα με έκανε να φύγω τρέχοντας. Γιατί κατάλαβα ότι έπεσα σε απατεώνες. Ήταν κάτι ψευτομηχανήματα, όχι αυτά που έχουν σήμερα, μιλάμε για το 2017 και ήταν κάτι σαν να πήγα σε χαρτορίχτρα», ανέφερε καταγγελία.

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