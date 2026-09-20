Μυτιλήνη: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις σε 136 κτηνοτρόφους για τον αφθώδη πυρετό

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να καταβληθούν 7.358.000 ευρώ σε 136 κτηνοτρόφους του νησιού

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Μυτιλήνη: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις σε 136 κτηνοτρόφους για τον αφθώδη πυρετό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, καταβάλλονται 7.358.000 ευρώ σε 136 κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης που έχασαν ζώα λόγω αφθώδους πυρετού.
  • Ο αφθώδης πυρετός πλήττει τη Μυτιλήνη από τον Μάρτιο, με αυστηρά κτηνιατρικά μέτρα και εκτεταμένες θανατώσεις ζώων.
  • Ο αριθμός των αποζημιούμενων κτηνοτρόφων αυξήθηκε από 104 σε 136, με περαιτέρω πληρωμές να προετοιμάζονται για τους υπόλοιπους πληγέντες.
  • Η καταβολή των αποζημιώσεων βασίζεται στην ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από τις Περιφέρειες και απαιτεί την άμεση κατάθεση δικαιολογητικών από τους κτηνοτρόφους.
  • Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε επιπλέον μέτρα στήριξης, όπως αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος, μη διαθέσιμο γάλα, στήριξη τυροκομίας και ρύθμιση ζωοτροφών, καθώς και φορολογικές διευκολύνσεις για πληγείσες επιχειρήσεις.
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Ξεκινούν τη Δευτέρα οι πληρωμές σε 136 κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης που έχασαν τα ζώα τους εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Η πρώτη μεγάλη καταβολή των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 7.358.000 ευρώ και αναμένεται να καταβληθεί στους λογαριασμούς σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού έχει πλήξει τους κτηνοτρόφους του νησιού από τον περασμένο Μάρτιο και έχει οδηγήσει στην εφαρμογή αυστηρών κτηνιατρικών μέτρων, περιορισμών στις μετακινήσεις και εκτεταμένων θανατώσεων ζώων.

Όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου, «από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβάλλονται οι αποζημιώσεις ύψους 7.358.000 ευρώ σε 136 κτηνοτρόφους των οποίων θανατώθηκαν τα ζώα τους».

Πληρωμές σε περισσότερους κτηνοτρόφους

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 15 Σεπτεμβρίου, στην οποία αναφερόταν ότι οι πληρωμές θα καταβληθούν σε «πάνω από 104 κτηνοτρόφους για περίπου 20.000 θανατωθέντα ζώα», ο αριθμός των κτηνοτρόφων έχει αυξηθεί σε 136.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αθανασίου, προετοιμάζονται ήδη οι αποζημιώσεις και για τους υπόλοιπους πληγέντες κτηνοτρόφους. Το κρίσιμο σημείο για όσους δεν έχουν ακόμη ολοκληρωμένο φάκελο είναι η άμεση κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που έχουν ζητηθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Η διαδικασία βασίζεται στην ηλεκτρονική υποβολή από τις Περιφέρειες των στοιχείων πληρωμής και των απαραίτητων βεβαιώσεων. Το ΥΠΑΑΤ έχει ήδη εκδώσει αναλυτικές οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υποβολή των στοιχείων των δικαιούχων.

Επιπλέον μέτρα στήριξης

Παράλληλα, το οικονομικό πακέτο δεν περιορίζεται μόνο στην αξία των ζώων που θανατώθηκαν. Το ΥΠΑΑΤ έχει ανακοινώσει μέτρα που αφορούν απώλεια εισοδήματος, αποζημιώσεις για γάλα που δεν μπόρεσε να διατεθεί, στήριξη της τυροκομίας και προετοιμασία ρύθμισης για τις ζωοτροφές.

Για την απώλεια εισοδήματος έχει επίσης ανακοινωθεί πρόβλεψη αποζημίωσης και για το υπόλοιπο 50% του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Επιπλέον, έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα αναστολής και παράτασης φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Λέσβου που επλήγησαν οικονομικά από τον αφθώδη πυρετό και τα περιοριστικά μέτρα.

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