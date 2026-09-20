Λασίθι: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Σητεία - Πλησιάζουν στο Καρύδι οι φλόγες, ήχησε ξανά το 112

Snapshot Μαίνεται μεγάλη φωτιά στην περιοχή Χώνος Λασιθίου, με τις φλόγες να πλησιάζουν το Καρύδι Σητείας.

Έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση και ετοιμότητα κατοίκων σε πολλές κοντινές περιοχές.

Ενισχύθηκαν σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με 78 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα.

Η περιοχή είναι δύσβατη και οι δυνατοί άνεμοι με ριπές δυσκολεύουν την κατάσβεση και την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Το μέτωπο της φωτιάς είναι πολύ μεγάλο και η κατάσταση παραμένει κρίσιμη με τις αρχές και εθελοντές σε εγρήγορση. Snapshot powered by AI

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χώνος Λασιθίου στην Κρήτη.

Οι φλόγες πλησιάζουν το Καρύδι Σητείας και για τον λόγο αυτό εστάλη μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι, Κλησίδι, Ζάρκος και Αζοκέραμος να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

112 και για εκκένωση

Νωρίτερα, στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Για την κατάσβεση αρχικά είχαν κινητοποιηθεί 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούσαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 ελικόπτερα.

Πλέον, καθώς τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν μετά τη δύση του ηλίου, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις και στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα.

Όπως δήλωσε στο Cretalive.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Καρυδίου Γιάννης Καναβάκης οι άνεμοι είναι δυνατοί αλλά όχι τόσο θυελλώδεις, το πρόβλημα είναι οι ριπές που κατά διαστήματα σημειώνονται που είναι και οι πιο επικίνδυνες. Η νύχτα αναμένεται να είναι μεγάλη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικούς και εθελοντές να βρίσκονται επί ποδός, στην πρώτη γραμμή του πύρινου μετώπου.

«Πολύ μεγάλο μέτωπο»

Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Φυγετάκης, έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο κοντά στο χωριό Καρύδι.

«"Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο κοντά στο χωριό Καρύδι, το οποίο έχουμε εκκενώσει. Η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσβατη και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε» τόνισε μιλώντας στο Cretalive.gr και σημείωσε παράλληλα πως το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τους ανέμους που πνέουν, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων στις ενεργές εστίες.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, η φωτιά έχει πλέον απλώσει σε πολύ μεγάλη έκταση, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την προσπάθεια περιορισμού της.

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