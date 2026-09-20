Βουλιαγμένη: Νεκρός 82χρονος - 76χρονος τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου για μία ξαπλώστρα

Snapshot Ένας 82χρονος άνδρας πέθανε μετά από άγριο ξυλοδαρμό στην πλαζ της Βουλιαγμένης λόγω διαφωνίας για μία ξαπλώστρα.

Ο 76χρονος και μια 21χρονη που τον συνόδευε συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό και συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου κατέληξε από τα σοβαρά τραύματά του.

Οι δράστες κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο με κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Στο Αστυνομικό Τμήμα προσήχθη και ο υπεύθυνος του beach bar, χωρίς να έχει αποφασιστεί αν θα συλληφθεί. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής στην πλαζ της Βουλιαγμένης, όπου ένας 82χρονος άνδρας κατέληξε ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό.

Ο νεκρός άνδρας διαπληκτίστηκε με έναν 76χρονο για μία ξαπλώστρα και αφού αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, ήρθαν στα χέρια. Στον ξυλοδαρμό του 82χρονου συμμετείχε και μια 21χρονη που συνόδευε τον 76χρονο και σύμφωνα με μαρτυρίες του κατάφεραν πολύ σοβαρά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω αναίσθητος.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 10:00 το πρωί και άνδρες της ΕΛΑΣ έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 76χρονο, καθώς και την 21χρονη κοπέλα που ήταν μαζί του και συμμετείχε κι εκείνη στον ξυλοδαρμό.

Ο 82χρονος άνδρας, διακομίσθηκε άμεσα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως στις 11:00 το πρωί ο ηλικιωμένος κατέληξε από τα σοβαρά του τραύματα.

Οι δράστες του άγριου ξυλοδαρμού έχουν συλληφθεί και κρατούνται στο ΑΤ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας για ανθρωποκτονία.

Στο Αστυνομικό Τμήμα, προσήχθη κι ο υπεύθυνος του beach bar, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν θα συλληφθεί.