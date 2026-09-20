Γεωργιάδης: App θα δείχνει τι επιτρέπεται να κάνει κάθε γιατρός -«Απατεώνες υπήρχαν και θα υπάρχουν»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης διεθνών κρίσεων και τάξης στον χώρο της υγείας, επισημαίνοντας ότι απατεώνες πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν.

Ανακοίνωσε την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, όπως το «MedWatch», για την παρακολούθηση και έλεγχο των ιατρικών πράξεων και αδειών των γιατρών.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι ενεργειακά θωρακισμένη για τον χειμώνα, αλλά η αύξηση στις διεθνείς τιμές καυσίμων θα έχει κόστος, και επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Απέφυγε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση Μαζωνάκη, ενώ υπογράμμισε την ευθύνη εταιρειών που διαθέτουν ιατρικά μηχανήματα χωρίς τις κατάλληλες άδειες.

Επισήμανε ότι το πολιτικό και διεθνές περιβάλλον θα έχει αλλάξει σημαντικά μέχρι τις εκλογές του 2027, αναφέροντας απρόβλεπτες εξελίξεις σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Περσικό Κόλπο. Snapshot powered by AI

Στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι διεθνείς κρίσεις, αλλά και να μπει τάξη στον χώρο της υγείας, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews. Παράλληλα, μίλησε για τις τιμές των καυσίμων, την ενεργειακή ασφάλεια, την υπόθεση των παράνομων ιατρικών πράξεων, τα Τέμπη, τις εκλογές του 2027 και το πρόγραμμα για την παχυσαρκία.

«Τσακωνόμασταν για το φύλο των αγγέλων»

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η συζήτηση στην Ελλάδα συχνά επικεντρώνεται σε ζητήματα που δεν ανταποκρίνονται, κατά την άποψή του, στη σοβαρότητα της συγκυρίας.

«Ήμασταν πώς ήταν στη Βασιλεύουσα πριν την Άλωση, που ερχόντουσαν οι Οθωμανοί να πάρουν την Πόλη και εμείς τσακωνόμασταν για το φύλο των αγγέλων», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, εξηγώντας ότι όσο πλήττονται διυλιστήρια, μειώνεται η παραγωγή ντίζελ και άλλων παραγώγων, άρα περιορίζεται η προσφορά και αυξάνονται οι τιμές.

Για τη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ότι «πάμε σε μια μεγάλη, απ’ ό,τι φαίνεται, άνοδο της σύγκρουσης», ενώ για τις επιπτώσεις στην Ευρώπη είπε: «Μπαίνουμε στον χειρότερο χειμώνα του κόσμου από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης

Στο ζήτημα των καυσίμων, ο υπουργός εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα σε μια μονομερή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ελλάδα και σε μια ευρωπαϊκή απόφαση.

«Είναι άλλο πράγμα να πάει να μειώσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπου κάθε μείωση του ειδικού φόρου είναι δαπάνη», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση ώστε το κόστος να μην επιβαρύνει αποκλειστικά τον εθνικό προϋπολογισμό.

Για την ενεργειακή επάρκεια υποστήριξε ότι «η Ελλάδα λόγω του κάθετου διαδρόμου είναι θωρακισμένη ενεργειακά αυτό το χειμώνα», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η διεθνής άνοδος των τιμών θα έχει κόστος.

Στο επίκεντρο η υπόθεση Μαζωνάκη και οι έλεγχοι στα ιατρεία

Η συζήτηση πέρασε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και στην εποπτεία των ιδιωτικών ιατρείων και πρακτικών που παρουσιάζονται ως εναλλακτικές θεραπείες.

Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε την άποψη ότι η παλαιότερη συγχώνευση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξηγεί τις αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού, φέρνοντας ως παράδειγμα παλαιότερη υπόθεση ψευδογιατρού που είχε δράσει επί χρόνια.

«Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι πάντα κάποιοι θα ξεπερνούν τα όρια των κρατών.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στην περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας ότι είχε δηλώσει πως ήταν «κβαντική γιατρός». Όπως υποστήριξε, χρειάζεται ένα σύστημα που θα επιτρέπει στον πολίτη να γνωρίζει εάν ένας γιατρός έχει την απαιτούμενη άδεια.

Νέα ψηφιακά εργαλεία για τους ελέγχους

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε νέα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου για γιατρούς που πραγματοποιούν ή διαφημίζουν πράξεις για τις οποίες δεν διαθέτουν άδεια.

Το πρώτο, το «MedWatch», χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και σαρώνει ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιες πλατφόρμες, αναζητώντας διαφημίσεις ιατρικών πράξεων. Στη συνέχεια διασταυρώνει τα στοιχεία με το μητρώο των γιατρών.

Για παράδειγμα, εάν ένας γιατρός διαφημίζει ότι πραγματοποιεί Botox, το σύστημα ελέγχει αν διαθέτει την αντίστοιχη άδεια. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, δημιουργείται «σήμα» για περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, από περίπου 8.500 ελέγχους προέκυψαν 239 «κόκκινες» ενδείξεις. Διευκρίνισε ότι το «κόκκινο» δεν σημαίνει πως κάποιος γιατρός είναι ένοχος, αλλά ότι «πρέπει να πας να τον ελέγξεις».

Το σύστημα έχει αρχικά συνδεθεί με το ψηφιακό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και θα ακολουθήσουν ο Πειραιάς και στη συνέχεια η επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, προανήγγειλε δεύτερη εφαρμογή, μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά έναν γιατρό με το όνομα ή τη διεύθυνσή του και να πληροφορείται ποιες άδειες διαθέτει και ποιες ιατρικές πράξεις μπορεί νόμιμα να πραγματοποιεί.

«Τρομερή ευθύνη» στις εταιρείες για ιατρικά μηχανήματα

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ευθύνη εταιρειών που διαθέτουν ιατρικά μηχανήματα, υποστηρίζοντας ότι στην υπόθεση που συζητήθηκε υπήρξε μηχάνημα που είχε εισαχθεί από εταιρεία της Ελβετίας και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Υποστήριξε ακόμη ότι η εταιρεία διαφήμιζε στην Ελλάδα πως το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ενώ ο γιατρός που το χειριζόταν δεν είχε τη σχετική άδεια. «Η γνώμη μου είναι ότι έχει τρομερή ευθύνη», είπε, κάνοντας λόγο για «και αστική και ποινική» ευθύνη.

Οι συγκεκριμένες αναφορές, όπως σημείωσε, εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές και τη Δικαιοσύνη.

Για την υπόθεση Μαζωνάκη ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παρέμβει στη Δικαιοσύνη. «Δεν παρεμβαίνω... Από κει και πέρα θα κρίνουν οι εισαγγελείς», είπε.

Τέμπη και ΜΜΕ: «Ο λαός έφαγε το παραμύθι»

Στη συζήτηση για τα Τέμπη και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν διάφορες υποθέσεις, ο υπουργός εξαπέλυσε επίθεση σε μέσα ενημέρωσης και πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, παρουσιάστηκαν ως ειδικοί.

«Ο λαός έφαγε το παραμύθι», ανέφερε, κατηγορώντας τηλεοπτικά κανάλια ότι έδωσαν βήμα σε «κομπογιαννίτες δήθεν εμπειρογνώμονες».

«Το 2027 το περιβάλλον δεν θα έχει καμία σχέση με σήμερα»

Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές του 2027, ο υπουργός υποστήριξε ότι μέχρι τότε το διεθνές και πολιτικό σκηνικό μπορεί να έχει αλλάξει δραματικά.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το πολιτικό και το διεθνές περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές το ’27, σε σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα, δεν θα έχει καμία σχέση», ανέφερε.

«Μπαίνουμε σε μια φοβερή χρονιά», είπε, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις στην Ευρώπη, στις σχέσεις Ευρώπης–Ρωσίας–ΝΑΤΟ, στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο «απρόβλεπτες».

Ο ίδιος συνέδεσε τις εξελίξεις και με τον πληθωρισμό, εκφράζοντας την ελπίδα «να σταματήσει εδώ και δεν πάει παραπάνω, πράγμα που δεν το βλέπω».

Τα σενάρια συνεργασιών μετά τις εκλογές

Στο ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Γεωργιάδης έθεσε το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών.

«Πες δεν κερδίζει ο Μητσοτάκης. Δεν παίρνει αυτοδυναμία ρε παιδάκι μου. Ωραία. Καμία αντίρρηση. Αφεντικό ο λαός θέλει», είπε.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα εάν υπάρχει σήμερα κόμμα που έχει προαναγγείλει συνεργασία με κάποιο άλλο: «Ξέρετε να μου υποδείξετε εσείς κάποιο οποιοδήποτε κόμμα που θέλει να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα;»

Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία και οι 46.000 πολίτες

Τέλος, σχετικά με το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και τους περίπου 46.000 πολίτες που διέκοψαν τη θεραπεία τους, ο υπουργός υποστήριξε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

«Το πρόγραμμα καταρχάς σταμάτησε απότομα. Σταμάτησα όταν έπρεπε να σταματήσει. Ήταν πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ανέφερε, εξηγώντας ότι είχε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη συνέχιση της δράσης. «Είμαστε σε διαπραγματεύσεις για να φτιάξουμε επίσης ένα δεύτερο πρόγραμμα για να δώσουμε λύσεις», είπε.