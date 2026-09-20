Ενθουσιασμένη η Ματίνα Παγώνη με τη viral μίμησή της στο Tik Tok - «Πλησιάζει τον Ζαχαράτο, μπράβο!»

Snapshot Η νεαρή Αλεξιάννα Παχή έγινε viral στο Tik Tok με μίμηση της Ματίνας Παγώνη.

Η μίμηση ξεκίνησε κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν η Παγώνη εμφανιζόταν συχνά στην τηλεόραση.

Η Παγώνη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της και σύγκρινε τη νεαρή μιμήτρια με τον γνωστό μίμο Ζαχαράτο.

Η ίδια η Παγώνη χαρακτήρισε τη μίμηση καταπληκτική και ευχαρίστησε τη νεαρή για το ταλέντο της. Snapshot powered by AI

Viral έχει γίνει τα τελευταία 24ωρα στα social media η μίμηση της Ματίνας Παγώνη από τη νεαρή Αλεξιάννα Παχή.

Μιλώντας στο ΕΡΤ News, η νεαρή δημιουργός αποκάλυψε ότι η μίμηση δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα, αλλά έχει τις ρίζες της στην περίοδο της πανδημίας, όταν η Ματίνα Παγώνη βρισκόταν πολύ συχνά στην τηλεόραση.

«Δεν είναι κάτι πρόσφατο αυτή η μίμηση, είχα ξεκινήσει από τότε που είχαμε τον κορωνοϊό και την παρακολουθούσαμε συχνά. Τις προάλλες ήμουν στο σπίτι με την παρέα μου, έπαιζε στην τηλεόραση και λέω “θα σας κάνω τη φωνή”. Με έβγαλαν βίντεο και το ανέβασαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το αποτέλεσμα φαίνεται πως εντυπωσίασε ακόμη και την ίδια τη Ματίνα Παγώνη, η οποία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν άκουσε τη μίμηση.

«Εμένα με έχει κάνει και ο Ζαχαράτος, νομίζω τον πλησιάζεις. Μπράβο! Είσαι καταπληκτική. Ειλικρινά είσαι πολύ καλή. Ευχαριστώ», είπε στον «αέρα» του ERT News, απευθυνόμενη στη νεαρή κοπέλα.

Δείτε το βίντεο:

Η viral μίμηση της Ματίνας Παγώνη:

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