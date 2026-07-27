Η Ματίνα Παγώνη νέα πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με απόφαση Γεωργιάδη

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διόρισε προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, βάσει νέου νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Η νομοθετική ρύθμιση που δίνει στον υπουργό Υγείας το δικαίωμα διορισμού διοίκησης στον ΠΙΣ έχει προκαλέσει έντονες εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις από ιατρικούς και δικηγορικούς συλλόγους καθώς και ευρωπαϊκούς ιατρικούς οργανισμούς. Snapshot powered by AI

Με επικεφαλής τη Ματίνα Παγώνη, θα οδηγηθεί σε εκλογές ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το επόμενο διάστημα. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αποκάλυψε ότι η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ θα είναι πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής και πως τα υπόλοιπα μέλη, θα είναι γιατροί που εκλέγονται στον ΠΙΣ επί σειρά ετών.

Όπως δήλωσε στο OPEN ο κ. Γεωργιάδης για τη Ματίνα Παγώνη, «βάζω πρόεδρο την πρώτη σε ψήφους όλων των γιατρών. Έχω φροντίσει να έχω μέσα από όλη την περιφέρεια, δηλαδή από την Αθήνα, από τον Πειραιά, από την Θεσσαλονίκη. Όλοι είναι εκλεγμένοι. Δεν έχω βάλει ούτε έναν μη εκλεγμένο. Η εντολή είναι από το νομοθέτη να τρέξουν τον Ιατρικό Σύλλογο, για να γίνουν όσο το δυνατόν το συντομότερο, ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές». Την ώρα που γινόταν αυτή η ανακοίνωση, η κυρία Παγώνη βρισκόταν σε ολιγοήμερες διακοπές, η οποία όμως επιστρέφει αύριο κιόλας, στην πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Υγείας είχε προαναγγείλει ότι η ανακοίνωση των ονομάτων της νέας διοικούσας επιτροπής, θα γίνει σήμερα, Δευτέρα (27/07/2026). Μόλις ο νέος νόμος, που ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να διευκρινίσει:

«Με την νομοθετική εξουσία που δίνει στον Υπουργό Υγείας ο νόμος αυτός, την Δευτέρα θα εκδώσω Υπουργική Απόφαση διορισμού. Δεν μπορώ να χάσω ούτε μία μέρα, διότι το απερχόμενο και εκλεγέν προ 8 ετών ΔΣ, αποφάσισε παρά τω νόμω να συγκληθεί την Τρίτη. Άρα την Δευτέρα θα διοριστεί η προσωρινή διοικούσα για να πράξει τα δέοντα προβλεπόμενα, για την εκλογή νομίμου νέου ΔΣ. Εύχομαι στους ιατρούς μας καλές και ήρεμες εκλογές, ώστε επιτέλους να αποκατασταθεί η Δημοκρατική Νομιμότητα και κανονικότητα. Με το νέο ΔΣ που θα εκλεγεί μετά τις αρχαιρεσίες τους θα συζητήσουμε τις όποιες αλλαγές θέλουν οι ίδιοι στο παρόν θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ. Παρά τις εναντίον μου κατηγορίες, ποτέ δεν ήθελα να εμπλακώ στα εσωτερικά τους και θα συνεργαστώ με όποιον νομίμως εκλεγεί. Ο ΠΙΣ έχει σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσει και είναι κρίμα οι αλλεπάλληλες μεταξύ τους διαμάχες να πλήττουν την φήμη αυτού του σπουδαίου συλλόγου. Η παρέμβαση μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια. Τα ονόματα των μελών και του Προέδρου θα ανακοινωθούν την Δευτέρα».

Πριν από λίγο με το ΦΕΚ Α117/24-7-2026 N.5322 έγινε επισήμως νόμος του Κράτους το άρθρο 67, για τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την διενέργεια αρχαιρεσιών και για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Με την Νομοθετική εξουσία που… pic.twitter.com/blkadQGNTV — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 25, 2026

«Εγχώρια κατακραυγή και διεθνής διασυρμός»

Η νομοθέτηση της διάταξης που δίνει το δικαίωμα στον υπουργό Υγείας να διορίζει διοίκηση στον ΠΙΣ έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, που εκτείνονται και πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Η CPME, η οποία εκπροσωπεί τους εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη την Ευρώπη, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της: «Οι γιατροί στην Ευρώπη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμά τους χωρίς αδικαιολόγητες παρεμβάσεις της πολιτικής, της διοίκησης, της οικονομίας ή των ασφαλειών. Αυτό ισχύει και για τους εθνικούς ιατρικούς συλλόγους».

Επίσης, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της στη διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Υγείας αποκτά την εξουσία να διορίζει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο καθώς και προσωρινό Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών και Εξελεγκτική Επιτροπή, καθότι παραβιάζει ανεπίτρεπτα τη θεσμοθετημένη και συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια και αυτονομία των ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής και δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο ανεπίτρεπτων παρεμβάσεων και σε άλλους φορείς της ίδιας νομικής φύσης.

Το νυν προεδρείο του ΠΙΣ κάνει λόγο για εγχώρια κατακραυγή και διεθνή διασυρμό: «Η νομοθέτηση της εξουσίας διορισμού διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο από τον Υπουργό Υγείας συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στους Πανευρωπαϊκούς Ιατρικούς Οργανισμούς. Μετά τη σφοδρή αντίδραση των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, την ανακοίνωση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, καθώς και την αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης στη Βουλή, υπήρξαν εξίσου έντονες αντιδράσεις από τρεις Πανευρωπαϊκούς Ιατρικούς Οργανισμούς.

Έτσι, μετά την επιστολή που απέστειλε η CPME με αποδέκτη τον Υπουργό Υγείας, επισημαίνοντας το απαράδεκτο της ρύθμισης για ευρωπαϊκή χώρα, ακολούθησε η CEOM με τις ίδιες επισημάνσεις. Τέλος, προστέθηκε και η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιστημονική ένωση, η UEMS, ενώ αναμένεται και η βέβαιη αντίδραση του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου.

Καθώς αντίστοιχη διάταξη δεν εφαρμόζεται σε καμία πολιτισμένη χώρα, με τον νόμο αυτό η Ελλάδα του Ιπποκράτη και της Δημοκρατίας θα απασχολεί τους διεθνείς Ιατρικούς Οργανισμούς με προβλήματα αντίστοιχα του θεοκρατικού Ιράν, Αφρικανικών δικτατοριών και της γειτονικής μας Τουρκίας, στην οποία ο πρόεδρος Ερντογάν πρόσφατα αντικατέστησε, φυλάκισε και δίκασε την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου για υπονόμευση του καθεστώτος. (...) Προφανώς κατά την πάγια πρακτική του και προκειμένου να διορίσει Διοικούσα Επιτροπή της απολύτου επιλογής του θα αγνοήσει την υπ’ αριθ. 11/2026 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο δέχθηκε ότι οι ενέργειες του Π.Ι.Σ ήταν σύννομες και ότι συμμορφώθηκε πλήρως προς την απόφαση 2402/2025, απαλείφοντας κάθε δυνατότητα διορισμού Διοίκησης στον ΠΙΣ. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας καθώς και οι Πανευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις είναι βέβαιο πως, μετά τις σαφέστατες προειδοποιήσεις που απηύθυναν, θα αντιδράσουν σφοδρά και με κάθε νόμιμο τρόπο στον διορισμό Διοίκησης στον ΠΙΣ, η οποία θα βρεθεί απομονωμένη και δακτυλοδεικτούμενη από την Ιατρική Κοινότητα ως συνεργός στο πραξικόπημα του υπουργού».

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