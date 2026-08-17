Το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος του Εμμανουήλ Καραλή! (Video)

Οι «μάχες» με τον Ντουπλάντις, είναι μόνο την ώρα του αγώνα. Ο Εμμανουήλ Καραλής όσο χαίρεται για τις δικές του διακρίσεις, διασκεδάζει τις επιτυχίες του φίλου του. Ο οποίος τυγχάνει να είναι ο καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών.

Ο «Μανόλο» κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Εκεί, μετά από ακόμη μια «μάχη» του Έλληνα με τον Σουηδό αθλητή, οι φίλαθλοι ήταν «χορτασμένοι».

Η ελληνική σημαία κυμάτισε ψηλά. Τόσο στα χέρια του Καραλή, όσο και τη στιγμή της απονομής. Ο πρωταθλητής μας παρέλαβε το μετάλλιό του και το κρέμασε με καμάρι στο στήθος του.

Δείτε την απονομή:

Ο... γύρος του θριάμβου με τη σημαία και το μετάλλιο:

«Πεινάω»

Στις δηλώσεις που έκανε ο πάντα χαμογελαστός Εμμανουήλ Καραλής, μίλησε για τη σχέση του με τον Ντουπλάντις, τον οποίο γνωρίζει από τότε που ήταν παιδιά. Τόνισε πως τα ύψη πάνω από τα 6 μέτρα τα «έχει» και ξεκαθάρισε πως «πεινάει» για ακόμη περισσότερες διακρίσεις και σπουδαίους αγώνες.

Οι δηλώσεις του Έλληνα επικοντιστή: