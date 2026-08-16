Ασημένιο μετάλλιο ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής!

Το άλμα επί κοντώ είναι άθλημα δύο ταχυτήτων. Ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με τον εκπληκτικό Μόντο Ντουπλάντις, ανήκουν στην πρώτη ταχύτητα. Η δεύτερη είναι όλοι οι υπόλοιποι. Φάνηκε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου και πάλι ο Έλληνας με τον Σουηδό ήταν σα να… τρέχουν μόνοι τους.

Ο «Μανόλο» με άλμα στα 6 μέτρα, κατέκτησε τελικά το ασημένιο μετάλλιο. Όπως είχε κάνει και το 2024 στην αντίστοιχη διοργάνωση. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ντουπλάντις με 6,15μ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5.85μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής άρχισε… χαλαρά. Πέρασε με χαρακτηριστική άνεση τα 5,55μ., ενώ στη συνέχεια άφησε τα 5,70.

Όταν ο πήχης ανέβηκε στα 5 μέτρα και 85 εκατοστά, ο Καραλής έκανε κανονικά προσπάθεια. Χωρίς να προβληματιστεί για να περάσει και το συγκεκριμένο ύψος.

Η επόμενη προσπάθεια του Έλληνα άλτη ήταν στα 5,95μ. Επίδοση την οποία πέτυχε με την πρώτη προσπάθεια και εξασφάλισε το μετάλλιο! Παράλληλα άρχισε η γνωστή «μάχη» με τον Ντουπλάντις, καθώς κανείς άλλος αθλητής δεν ακολούθησε σε εκείνο το επίπεδο.

Κάπου εκεί άρχισαν οι… πτήσεις στο επίπεδο των 6 μέτρων. Πρώτα ο Ντουπλάντις και μετά ο Καραλής, δεν τα κατάφεραν στην πρώτη τους προσπάθεια.

Ο Σουηδός στη δεύτερη προσπάθεια πέρασε τα 6 μέτρα. Όμως ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής «απάντησε» αμέσως, περνώντας κι αυτός το συγκεκριμένο ύψος.

Το 6,05μ. το άφησαν και οι δύο αθλητές. Ο Ντουπλάντις στο 6,10μ. τα κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια. O Καραλής έκανε καλό άλμα, αλλά στις λεπτομέρειες έριξε τον πήχη.

Ο Ντουπλάντις πέρασε το 6,15μ. με την πρώτη προσπάθεια και έκανε ρεκόρ αγώνων! Με τον Καραλή να ρίχνει τον πήχη.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στα 6,20μ, ύψος που άφησε ο Ντουπλάντις. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν τα κατάφερε και έτσι κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, με τον σπουδαίο Σουηδό να κατακτά το χρυσό. Χωρίς να επιχειρεί άλλη προσπάθεια για παγκόσμιο ρεκόρ.