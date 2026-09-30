Μπορούν τα AI να νιώσουν «πόνο»: Τι έδειξε πείραμα σε 25 μοντέλα

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αισθανθεί πόνο; Η απάντηση απέχει πολύ από το να είναι ξεκάθαρη, όμως μια νέα έρευνα εξετάζει τι συμβαίνει όταν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκτίθενται σε διαφορετικά σενάρια που σχετίζονται με τον πόνο.

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