Τσίπρας από Κυψέλη: «Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε»

Με κατοίκους της Κυψέλης που καταγγέλλουν ζημιές στα κτήριά τους από τα έργα κατασκευής του Μετρό συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας από Κυψέλη: «Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με κατοίκους της Κυψέλης που έχουν ζημιές στα κτήριά τους από τα έργα του Μετρό, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση κρατική παρέμβαση και προστασία της ασφάλειας των πολιτών.
  • Οι κάτοικοι δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε τεχνικά στοιχεία λόγω ρήτρας εμπιστευτικότητας και ζητούν άμεση αξιολόγηση της στατικής ασφάλειας των κτιρίων από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
  • Ο Τσίπρας τόνισε ότι οι ρωγμές στα κτήρια είναι πιστοποιημένες από μηχανικούς και κάλεσε σε άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων σε ασφαλή κτίρια με έξοδα της Πολιτείας για όσες οικοδομές χαρακτηριστούν επικίνδυνες.
  • Ζήτησε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και τη διασφάλιση ότι οι κάτοικοι θα μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες.
  • Ο ίδιος κατήγγειλε την αδράνεια των αρμόδιων αρχών παρά τις σοβαρές ζημιές που υπάρχουν εδώ και επτά μήνες και υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν επιτρέπεται να υποτιμάται.
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Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, τα κτήρια των οποίων έχουν υποστεί ρωγμές και ζημιές κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής του Μετρό, είχε ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως βασικό ζήτημα την ασφάλεια των κατοίκων και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας.

Κατά τη συζήτηση, ο Αλέξης Τσίπρας ρώτησε τους κατοίκους εάν έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα στοιχεία και αν υπάρχει εμπειρογνώμονας που τους εκπροσωπεί.«Σας δίνουν τα στοιχεία; Έχετε εμπειρογνώμονα;», ρώτησε, με τους κατοίκους να απαντούν ότι τα στοιχεία δίνονται «με ρήτρα εμπιστευτικότητας».

Οι κάτοικοι έθεσαν ως βασικό ζήτημα την ασφάλεια των κτηρίων και των οικογενειών τους, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα παίξουμε με την ασφάλεια των παιδιών μας. Είναι κόκκινη γραμμή».Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στις τεχνικές λεπτομέρειες, επισημαίνοντας πως το βασικό δεδομένο είναι ότι οι ρωγμές στα κτήρια υπάρχουν και έχουν πιστοποιηθεί από μηχανικούς.

«Να μη μπλέξουμε στα τεχνικά. Το δεδομένο είναι οι ρωγμές, το πιστοποιούν οι μηχανικοί», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το κρίσιμο είναι να εξεταστεί «τι πρέπει να γίνει άμεσα», θέτοντας παράλληλα ζήτημα κρατικής στήριξης των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να υπάρξει αρωγή από την Πολιτεία «για όσο καιρό χρειαστεί, μέχρι να γίνουν πάλι ασφαλή τα κτήρια».

«Η λογική “πάμε κι όπου βγει” δεν μπορεί να είναι ανεκτή»

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ασφάλειας.«Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε. Ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική, “πάμε κι όπου βγει”, δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν. Ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο χρονικό του προβλήματος, σημειώνοντας: «Εδώ και επτά μήνες υπάρχουν ρωγμές και καθιζήσεις σε 35 πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη. Ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του εδώ. Κι όμως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει αδράνεια και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη που να καθησυχάζει αυτούς τους ανθρώπους».

Τσίπρας Κυψέλη

Τα άμεσα μέτρα που ζήτησε

Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε στη συνέχεια τα βήματα που, όπως είπε, πρέπει να γίνουν άμεσα.

«Αυτό που απαιτείται να γίνει άμεσα είναι: Πρώτον, να δοθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία στους εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει οι κάτοικοι. Δεύτερον, να υπάρξει άμεση, πιστοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης για το αν τα κτήρια είναι πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα. Για όσα είναι κίτρινα ή κόκκινα, θα πρέπει άμεσα και με δαπάνες της πολιτείας οι κάτοικοι να έχουν τη δυνατότητα να μετεγκατασταθούν σε ασφαλή κτήρια».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης, ώστε τα κτήρια να καταστούν ξανά ασφαλή.

Νωρίτερα μιλώντας σε κατοίκους έθεσε ως προτεραιότητα την αρωγή της Πολιτείας για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές και να διασφαλιστεί ότι οι ένοικοι μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

«Είδα ρωγμές και σε κολώνες και δοκούς»

Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε και την εικόνα που αντίκρισε κατά την επίσκεψή του στα κτήρια της Κυψέλης. «Επαναλαμβάνω, με τα θέματα της ασφάλειας δεν μπορούμε να παίζουμε», ανέφερε, προσθέτοντας: «Είδα σπίτια με ρωγμές και σε φέροντα οργανισμό, δηλαδή σε κολώνες και δοκούς. Είδα πόρτες που δεν κλείνουν. Είδα κάσες που έχουν ξεκολλήσει».

Όπως τόνισε, οι αρμόδιοι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου πρέπει «να δώσουν άμεσα απάντηση στο ερώτημα αν τα κτήρια είναι πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα».Για τις δύο τελευταίες κατηγορίες, τα «κίτρινα» και τα «κόκκινα» κτήρια, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των κατοίκων και άμεση δυνατότητα μετεγκατάστασης όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, με ευθύνη και δαπάνη της Πολιτείας.

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