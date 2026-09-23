Κυψέλη: Στο «περίμενε» οι πραγματογνωσύνες για τα κτήρια που επηρεάστηκαν από το μετρό

Snapshot Ο Δήμος Αθηναίων ζητά άμεσες απαντήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων και καθορισμό χρονοδιαγράμματος για τις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Έχουν εντοπιστεί πέντε κτήρια πάνω από την ασπίδα του μετροπόντικα που πιθανώς χρειάζονται εργασίες αποκατάστασης, με την έκταση των παρεμβάσεων να εξαρτάται από τα αποτελέσματα των πραγματογνωμοσυνών.

Η Ελληνικό Μετρό πραγματοποιεί συνεχείς αυτοψίες και χρησιμοποιεί σύστημα monitoring με 2.000 αισθητήρες για την παρακολούθηση της κατάστασης στην περιοχή.

Η επανεκκίνηση του μετροπόντικα εξαρτάται από την αξιολόγηση της μεθοδολογίας της αναδόχου και τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών για την ασφάλεια των κτηρίων. Snapshot powered by AI

Χωρίς ακόμη να έχουν ολοκληρωθεί οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παραμένει η υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη που παρουσίασαν προβλήματα κατά την πορεία του μετροπόντικα. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αθηναίων ζητά να δοθούν άμεσα σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, στην οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, καθώς και κάτοικοι της Κυψέλης.

Δούκας: «Απαιτούνται άμεσα απαντήσεις»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι στους κατοίκους έχει ενισχυθεί το «αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας».

Ο κ. Δούκας ζήτησε να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις οι τεχνικοί έλεγχοι σε όλα τα κτήρια που έχουν εμφανίσει προβλήματα, ενώ σημείωσε ότι ο δήμος δεν έχει λάβει ακόμη το σύνολο των στοιχείων που έχει ζητήσει.

Στο επίκεντρο, όπως ανέφερε, πρέπει να βρεθούν οι στατικοί έλεγχοι και η ενδεχόμενη ανάγκη στατικής ενίσχυσης, αλλά και η αποκατάσταση των ζημιών με δίκαιο τρόπο. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας κατοίκων σε άλλο χώρο, στην περίπτωση που κάποιοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παραμείνουν στις κατοικίες τους.

«Δεν καταλαβαίνουμε πότε θα προχωρήσει η διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να ξεκαθαριστεί εάν οι κάτοικοι μπορούν να παραμένουν με ασφάλεια στα σπίτια τους, πότε θα αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης και ποια θα είναι η τύχη των κτηρίων όπου ενδεχομένως θα χρειαστεί να απομακρυνθούν οι ένοικοι.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας Eurokinissi

Νέα απογραφή των κτηρίων στο κέντρο της Αθήνας

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος ανακοίνωσε ότι έχει ζητηθεί από την Ελληνικό Μετρό να δώσει εντολή στην ανάδοχο κοινοπραξία για την εκ νέου καταγραφή των κτηρίων στο κέντρο της Αθήνας, με ιδιαίτερη προσοχή, ενόψει της συνέχισης της πορείας του μετροπόντικα.

Ο κ. Ταχιάος παραδέχθηκε ότι κατά τη διέλευση του μηχανήματος στην Κυψέλη υπήρξαν αστοχίες. Όπως σημείωσε, ωστόσο, το ζητούμενο πλέον είναι να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο τα κτήρια που επηρεάστηκαν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχουν εντοπιστεί πέντε κτήρια τα οποία βρίσκονται πάνω από την ασπίδα του μετροπόντικα, ενώ εξετάζεται ως ζώνη επιρροής και περιοχή που εκτείνεται περίπου 20 μέτρα πίσω από αυτήν.

Για τα συγκεκριμένα κτήρια ενδέχεται να απαιτηθούν εργασίες αποκατάστασης, με την έκταση των παρεμβάσεων να εξαρτάται από τα συμπεράσματα των πραγματογνωμοσυνών.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, και η ηλικία αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έχει κατασκευαστεί κάθε κτήριο. Όπως ανέφερε, η αντίδραση μιας κατασκευής ηλικίας 100 ετών δεν είναι ίδια με εκείνη ενός νεότερου κτηρίου απέναντι σε ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, δεν θα έχουν ως μοναδικό στόχο την αποκατάσταση των ζημιών. Θα πρέπει παράλληλα να ενισχύσουν την ασφάλεια και να βελτιώσουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά των κτηρίων.

Εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης που επλήγησαν από τις εργασίες του μετρό Eurokinissi

Τι λέει η Ελληνικό Μετρό

Ο γενικός διευθυντής της Ελληνικό Μετρό, Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος, ανέφερε ότι ήδη πραγματοποιούνται αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες από μηχανικούς του ΤΕΕ, με την εταιρεία να αναμένει τις ενδιάμεσες εκθέσεις που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Όπως εξήγησε, τεχνικά κλιμάκια της αναδόχου κοινοπραξίας και της Ελληνικό Μετρό βρίσκονται καθημερινά στην περιοχή και παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης. Παράλληλα, αξιοποιούνται τα στοιχεία που συλλέγονται από το σύστημα monitoring, το οποίο παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

«Από τις μετρήσεις που έχουμε δεν προκύπτουν περαιτέρω προβλήματα που να προκαλούν ανησυχία», δήλωσε ο κ. Παπαχλιμίντζος, διευκρινίζοντας ότι η επιτήρηση της περιοχής δεν βασίζεται μόνο στις αυτοψίες, αλλά και σε μεγάλο αριθμό αυτοματοποιημένων και συμβατικών οργάνων μέτρησης.

Η περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση, παρακολουθείται όλο το 24ωρο. Συνολικά χρησιμοποιούνται περίπου 700 όργανα και 2.000 αισθητήρες, τα δεδομένα των οποίων μεταδίδονται online στην Ελληνικό Μετρό.

Συνεδριαζει σε εκτακτη συνεδριαση το Δημοτικο Συμβουλιο τουΔημου Αθηναιων για το προβλημα που εχει δημιουργησει ο μετροπόντικας σε πολλεςπολυκατοικιες της Κυψελης με αποτελεσμα καποιες να εχουν κηρυχθει ακατοικητες Eurokinissi

«Δεν είπαν όμως ότι οι μετακινήσεις που υπήρξαν είναι εκεί και δεν αλλάζουν»

Η αναφορά στην απουσία νέων μετακινήσεων προκάλεσε την τοποθέτηση του τεχνικού συμβούλου και μηχανικού μεταλλείων-μεταλλουργού Δημήτρη Καλιαμπάκου.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η διαπίστωση πως δεν καταγράφονται νέες μετακινήσεις δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα που προέκυψε κατά το προηγούμενο διάστημα.

«Δεν είπαν όμως ότι οι μετακινήσεις που υπήρξαν είναι εκεί και δεν αλλάζουν», ανέφερε, εξηγώντας ότι το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν οι μετακινήσεις που έχουν ήδη καταγραφεί παραμένουν σε επίπεδα που δεν απαιτούν παρέμβαση ή αν είναι αρκετά σημαντικές ώστε να καταστεί αναγκαία η στατική ενίσχυση των κτηρίων.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, το γεγονός ότι η κατάσταση εμφανίζεται σταθερή δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αξιολογηθούν οι βλάβες που έχουν ήδη καταγραφεί. Οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ αναμένεται να αποσαφηνίσουν τόσο την έκταση των προβλημάτων όσο και τις εργασίες που θα απαιτηθούν.

Στο επίκεντρο και η επανεκκίνηση του μετροπόντικα

Παράλληλα με τους τεχνικούς ελέγχους, προχωρά και η διαδικασία που αφορά την επανεκκίνηση του μετροπόντικα. Η ανάδοχος κοινοπραξία έχει καταθέσει τη σχετική μεθοδολογία, η οποία βρίσκεται υπό αξιολόγηση από την Ελληνικό Μετρό.

Ο διευθυντής της αναδόχου κοινοπραξίας, Νικόλαος Σπηριδωνάκος, ανέφερε ότι από τον Μάιο έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες στα κτήρια, ενώ έχουν ζητηθεί ενδιάμεσες εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες για τις κατασκευές που έχουν υποδειχθεί.

Όπως σημείωσε, η ανάδοχος αναμένει πλέον τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και τις παρατηρήσεις ή την έγκριση σχετικά με τη μεθοδολογία που αφορά την επανεκκίνηση του έργου.

Οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να συνδεθούν με τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, ώστε να διαμορφωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, βάσει των δεδομένων που προκύπτουν από το σύστημα monitoring, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις για νέες μετακινήσεις.

Μπακογιάννης: Ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις

Την ανάγκη να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις προς τους κατοίκους υπογράμμισε και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στο χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την εμφάνιση των προβλημάτων, σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με «ερωτήματα και σενάρια», χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί μια συνολική και ξεκάθαρη απάντηση.

Ο κ. Μπακογιάννης ζήτησε, επί της ουσίας, να αποσαφηνιστεί ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και να υπάρξει συγκεκριμένη διαβεβαίωση προς τους κατοίκους σχετικά με την ασφάλεια των κατοικιών τους.

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