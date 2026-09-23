Νέα Υόρκη: Συναντήθηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και ΗΠΑ - Καλεσμένος στους G20 o Πούτιν

Πρόκειται για την πέμπτη διαπροσωπική συνάντηση των Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαβρόφ

Ελένη Ευστρατίου

Νέα Υόρκη: Συναντήθηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και ΗΠΑ - Καλεσμένος στους G20 o Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για πέμπτη φορά.
  • Οι συνομιλίες διάρκειας 50 λεπτών επικεντρώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία, τις διμερείς σχέσεις και θέματα διεθνούς ατζέντας.
  • Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη λόγοι για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά παραμένει ανοικτό σε αυτές.
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για εκεχειρία, η οποία θα μετριάσει τις παγκόσμιες πιέσεις χωρίς να σταματήσει τον πόλεμο.
  • Συζητήθηκε η ανάγκη άρσης εμποδίων για την ομαλοποίηση του διαλόγου μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον και η ενίσχυση της συνεργασίας στον ΟΗΕ.
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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για την πέμπτη τετ-α-τετ συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, η οποία διήρκησε περίπου 50 λεπτά.

Κύρια θέματα των συνομιλιών ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση των διμερών σχέσεων, καθώς και επίκαιρα θέματα της διεθνούς ατζέντας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πριν από τη συνάντηση ότι δεν υπήρχαν ακόμη λόγοι για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, παρότι παρέμενε «ανοιχτό» σε τέτοιες συνομιλίες.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε αργότερα ότι και οι δύο πλευρές της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους σε μία εκεχειρία. «Ο πρόεδρος Ζελένσκι το είπε και δημόσια στις πρόσφατες δηλώσεις του», σχολίασε. Πρόσθεσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα σταματήσει τον πόλεμο, κάτι που είναι πολύ δύκολο, αλλά θα μετριάσει σε έναν βαθμό τις παγκόσμιες πιέσεις που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας αυτού.

Παράλληλα, η ρωσική αντιπροσωπεία πρότεινε να δοθεί έμφαση στην εμβάθυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, οι διπλωμάτες αναφέρθηκαν στα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκε επίσης η ανάγκη άρσης των εμποδίων που παρεμποδίζουν την ομαλοποίηση του διαλόγου μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, καθώς και η επίλυση των ζητημάτων στη Μέση Ανατολή.

Στους G20 ο Πούτιν

Οι ΗΠΑ θα προσκαλέσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι τον ερχόμενο Δεκέμβριο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μετά από συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ομάδα των G20, αποτελεί ένα σημαντικό διεθνές οικονομικό φόρουμ. Η Ρωσία παραμένει μέλος της G20, παρότι αποβλήθηκε από την G8 μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας της Ουκρανίας το 2014.

Εάν ο Πούτιν παρευρεθεί, αυτό θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η πρώτη επίσημη επίσκεψή του μετά από σχεδόν μια δεκαετία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025, όταν ταξίδεψε στην Αλάσκα για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι οποίες δεν οδήγησαν σε καμία σημαντική πρόοδο.

Μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Τραμπ δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι θα «χαιρόταν πολύ» να φιλοξενήσει τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε γερμανικά ΜΜΕ νωρίτερα τον Σεπτέμβριο ότι θα ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20, λέγοντας: «Πρέπει να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις».

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