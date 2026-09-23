Ηγουμενίτσα-δολοφονία: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 25χρονης- Η έκκληση της οικογένειάς της

Η νεαρή γυναίκα που δέχθηκε τουλάχιστον 15 μαχαιριές -οι μισές πισώπλατες- από τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο της, κηδεύτηκε στη Μεταμόρφωση το πρωί της Τετάρτης (23/9)

Μιχάλης Παπαδάκος

Ηγουμενίτσα-δολοφονία: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 25χρονης- Η έκκληση της οικογένειάς της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 25χρονη Πηνελόπη δολοφονήθηκε με 15 μαχαιριές από έναν 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα.
  • Η κηδεία της τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στη Μεταμόρφωση, με την οικογένεια να ζητά αντί στεφάνων δωρεές στο Κέντρο Διοτίμα.
  • Ο 27χρονος δολοφόνος θα απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και αναμένεται να προφυλακιστεί μέχρι τη δίκη.
  • Η δολοφονία έγινε στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας και ο δράστης προσποιούνταν ότι ήταν θύμα επίθεσης για να παραπλανήσει.
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Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε ειδεχθώς στην Ηγουμενίτσα από έναν 27χρονο με τον οποίο διατηρούσε σχέση στο παρελθόν.

Η νεαρή γυναίκα που δέχθηκε τουλάχιστον 15 μαχαιριές -οι μισές πισώπλατες- από τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο της, κηδεύτηκε στη Μεταμόρφωση το πρωί της Τετάρτης (23/9).

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στη Μεταμόρφωση και κατόπιν συγγενείς και φίλοι τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία.

Η τελετή και η ταφή έγιναν σε στενό κύκλο, με την οικογένεια της κοπέλας να ζητά ιδιωτικότητα σ' αυτές τις στιγμές, ενώ η παράκλησή τους ήταν, αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Κέντρο Διοτίμα που στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων έμφυλης βίας και του αγώνα που κάνουν για να αλλάξει το νομικό καθεστώς σ' αντίστοιχες υποθέσεις.

Σε ό,τι αφορά στον δολοφόνο της Πηνελόπης, ο 27χρονος θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα για να απολογηθεί κι ακολούθως εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα προφυλακιστεί μέχρι την τέλεση της δίκης.

Η σοκαριστική δολοφονία της 25χρονης έγινε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας με περαστικό να εντοπίζει τη σορό της άτυχης κοπέλας, που κείτονταν νεκρή, ενώ ο δολοφόνος της κρυβόταν λίγα μέτρα παραπέρα, παίζοντας θέατρο και προσποιούμενος ότι είχε πέσει θύμα επίθεσης.

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