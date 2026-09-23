Χαρδαλιάς: «Δικαίωμα των πολιτών η πρόσβαση σε ασφαλείς, ανοικτούς δημόσιους χώρους»

«Προχωράμε στην ανακατασκευή της παιδικής χαράς στον Λόφο Φινοπούλου» -Ένας ακόμη πρότυπος χώρος ψυχαγωγίας για παιδιά και οικογένειες στην καρδιά της Αθήνας

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς: «Δικαίωμα των πολιτών η πρόσβαση σε ασφαλείς, ανοικτούς δημόσιους χώρους»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακατασκευή της παιδικής χαράς στον Λόφο Φινοπούλου κοντά στο Πεδίον του Άρεως, με προϋπολογισμό 321.000 ευρώ και προθεσμία παράδοσης 12 μηνών.
  • Το έργο περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό παιδικής χαράς, αστικό εξοπλισμό και ασφαλή δάπεδα, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονου και ασφαλούς χώρου για παιδιά και οικογένειες.
  • Η ανακατασκευή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση 76 έργων πρασίνου και αστικών υποδομών με προϋπολογισμό άνω των 409 εκατ. ευρώ.
  • Μέχρι σήμερα, 32 έργα έχουν ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή δημοπρατούνται, ενώ 44 έργα βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης για υλοποίηση έως το 2028.
  • Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η πρόσβαση σε ασφαλείς και ανοικτούς δημόσιους χώρους είναι δικαίωμα των πολιτών και στόχος είναι η δημιουργία ζωντανών και φιλικών χώρων πρασίνου.
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Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά υπεγράφη, στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», η σύμβαση για την ανακατασκευή της παιδικής χαράς στον Λόφο Φινόπουλου (Λόφο Εθνικής Αντίστασης) πλησίον του Πεδίου του Άρεως.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού χώρου παιχνιδιού, που θα ενισχύσει τον χαρακτήρα του πάρκου ως σημείου συνάντησης και αναψυχής για τα παιδιά και τους γονείς τους, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Περιφέρειας για την ανάδειξη, την αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δημόσιων χώρων πρασίνου της Αττικής

Το έργο, ύψους 321.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας και εκτελείται από τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», θα παραδοθεί εντός των επόμενων 12 μηνών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και ασφαλών δαπέδων. Η σύμβαση υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργο Κορμά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας που αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου.

76 έργα ενίσχυσης πρασίνου και αστικών υποδομών από τη Περιφέρεια – 46 παρεμβάσεις σε μεγάλα Μητροπολιτικά Πάρκα

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στον Λόφο Φινοπούλου είναι μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση στο ευρύτερο σχέδιό μας για την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και των χώρων πρασίνου της Αττικής. Σε ένα σημείο που αποτελεί νοητή συνέχεια του Πεδίου του Άρεως, δημιουργούμε έναν σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό χώρο για τα παιδιά και τις οικογένειες, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον χαρακτήρα του πάρκου ως ζωντανού πυρήνα αναψυχής μέσα στην πόλη.

Το Πεδίον του Άρεως βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνολικής προσπάθειας αισθητικής, λειτουργικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, μαζί με το Αττικό Άλσος και το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Συνολικά, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα 76 έργων πρασίνου και αστικών υποδομών, προϋπολογισμού άνω των 409 εκατ. ευρώ, με 46 παρεμβάσεις στα μεγάλα μητροπολιτικά πάρκα. Ήδη 32 έργα έχουν ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή δημοπρατούνται, ενώ ακόμη 44 ωριμάζουν ώστε να περάσουν στη φάση της υλοποίησης έως το τέλος του 2028.

Για εμάς, το πράσινο δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Και με κάθε έργο θέλουμε να επιστρέφουμε στους πολίτες δημόσιους χώρους ασφαλείς, ανοιχτούς, ανθρώπινους και πραγματικά ζωντανούς».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστη, επίσης, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου.

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