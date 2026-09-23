Ρέθυμνο: Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του με «γουρούνα»– Ήταν πατέρας τριών κοριτσιών

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (24/9) στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στα Σελλιά

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ρέθυμνο: Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του με «γουρούνα»– Ήταν πατέρας τριών κοριτσιών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 53χρονος Νίκος Ξερουδάκης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με «γουρούνα» στον δρόμο Πλακιά προς Σελλιά στο Ρέθυμνο.
  • Το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, με τον 53χρονο να καταπλακώνεται από αυτό.
  • Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο, με συμμετοχή Πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ.
  • Ο Νίκος Ξερουδάκης ήταν πατέρας τριών κοριτσιών και αδελφός του Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίου Ξερουδάκη.
  • Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σελλιά Ρεθύμνου.
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Βαρύ πένθος σκόρπισε στο Ρέθυμνο ο θάνατος του 53χρονου Νίκου Ξερουδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στον δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελλιά.

Ο Νίκος Ξερουδάκης έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών, αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του και τρεις κόρες.

Ήταν αδελφός του Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίου Ξερουδάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Πνεύματος Κισσού Ρεθύμνου.

«Παρακαλούμε όπως εύχεσθε για την ανάπαυση της ψυχής του», αναφέρει η οικογένεια του 53χρονου, που καλείται να διαχειριστεί την ξαφνική και οδυνηρή απώλειά του.

Το δυστύχημα στον δρόμο Πλακιά – Σελλιά

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον δρόμο που συνδέει τον Πλακιά με τα Σελλιά, στα νότια του Ρεθύμνου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η τετράτροχη «γουρούνα» στην οποία επέβαινε ο 53χρονος εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό.

Ο Νίκος Ξερουδάκης φέρεται να καταπλακώθηκε από το όχημα και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Λόγω της μορφολογίας και της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από τις Αρχές. Συνολικά κινητοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες, ενώ είχε τεθεί σε κινητοποίηση και δύναμη της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στην επιχείρηση.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο

Η κηδεία του Νίκου Ξερουδάκη θα τελεστεί στις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στα Σελλιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Εκεί, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι άνθρωποι που τον γνώριζαν θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν τον 53χρονο πατέρα.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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