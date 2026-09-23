Σίλια Κριθαριώτη: Στο «Vogue World» του Μιλάνου με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι

Η Ελληνίδα δημιουργός βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης γιορτής της μόδας στο Μιλάνο - Οι συναντήσεις με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι

Ανθή Κουρεντζή

Σίλια Κριθαριώτη: Στο «Vogue World» του Μιλάνου με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Σίλια Κριθαριώτη συμμετείχε στο Vogue World του Μιλάνου, αναδεικνύοντας την ελληνική υψηλή ραπτική σε διεθνές επίπεδο.
  • Η Χάιντι Κλουμ φορούσε δημιουργία της Κριθαριώτη, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια συνεργασία τους και τον συμβολισμό της κοινής τους παρουσίας.
  • Στη διοργάνωση, η Ελληνίδα σχεδιάστρια συναντήθηκε με τις Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι, δύο εμβληματικές γυναίκες της μοντέρνας θηλυκότητας.
  • Το Vogue World επιβεβαιώνει τη θέση του οίκου Celia Kritharioti στον διεθνή χώρο της μόδας και την επίδρασή του στην παγκόσμια showbiz.
Snapshot powered by AI

Υπάρχουν βραδιές που η μόδα ξεπερνά τα όρια της πασαρέλας και μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι εικόνων, προσωπικοτήτων και αισθητικής. Το Vogue World στο Μιλάνο ήταν μία από αυτές. Και ανάμεσα στις παρουσίες που έδωσαν το δικό τους στίγμα στη λαμπερή διοργάνωση ήταν η Σίλια Κριθαριώτη, μεταφέροντας τη διαχρονική κομψότητα της ελληνικής υψηλής ραπτικής στην καρδιά της ιταλικής μητρόπολης.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια έδωσε το «παρών» στη μεγάλη γιορτή της μόδας έχοντας στο πλευρό της τη Χάιντι Κλουμ, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του fashion industry, η οποία επέλεξε για την περίσταση μια εντυπωσιακή δημιουργία Celia Kritharioti.

Μια εμφάνιση που ανέδειξε τη δημιουργική σχέση των δύο γυναικών και πρόσθεσε ακόμη ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο στη διεθνή διαδρομή του ελληνικού οίκου.

https://www.instagram.com/reel/DdmR-5QRfVY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/reel/DdWp1yeKNSi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Χάιντι Κλουμ με την υπογραφή Celia Kritharioti

Με τη χαρακτηριστική αυτοπεποίθησή της, η Χάιντι Κλουμ εμφανίστηκε με μια μαύρη, μακριά δημιουργία, στην οποία η δαντέλα και οι διαφάνειες συνυπήρχαν με τη θηλυκότητα και τη θεατρικότητα της υψηλής ραπτικής.

Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία. Το διάσημο supermodel διατηρεί μια σταθερή σχέση με τον οίκο Celia Kritharioti, επιλέγοντας δημιουργίες του για εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και σημαντικές τηλεοπτικές στιγμές.

Στο Μιλάνο, η κοινή τους παρουσία απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό: μια Ελληνίδα δημιουργός και μια διεθνής μούσα της μόδας, μαζί σε μια διοργάνωση που γιορτάζει τη δύναμη του προσωπικού στιλ.

https://www.instagram.com/reel/DdmSoNexYbz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/Ddnqz4jK7Pf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι συναντήσεις με Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι

Η βραδιά επιφύλασσε για τη Σίλια Κριθαριώτη συναντήσεις με δύο γυναίκες που έχουν διαμορφώσει, η καθεμία με τον δικό της τρόπο, την εικόνα της σύγχρονης θηλυκότητας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, με τη γνώριμη εκρηκτική της παρουσία και την αγάπη της για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, και η Μόνικα Μπελούτσι, διαχρονικό σύμβολο ιταλικής φινέτσας, βρέθηκαν ανάμεσα στα πρόσωπα που συνάντησε η Ελληνίδα σχεδιάστρια στο περιθώριο της διοργάνωσης.

Τρεις διαφορετικές γυναίκες, τρεις ξεχωριστές αισθητικές διαδρομές, με κοινό σημείο αναφοράς έναν κόσμο στον οποίο η μόδα αποτελεί τρόπο έκφρασης και προσωπική υπογραφή.

Για τη Σίλια Κριθαριώτη, η παρουσία στο Vogue World αποτελεί ακόμη έναν σταθμό σε μια πορεία που έχει συνδέσει τον ελληνικό οίκο με σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς showbiz.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χάκαραν τη Skroutz Last Mile: Ποια δεδομένα επηρεάστηκαν - Η ανακοίνωση της εταιρείας για το συμβάν

14:09ΥΓΕΙΑ

Αρνό Ντενί: Οι παρενέργειες του πλέγματος για βουβωνοκήλη, οι αφόρητοι πόνοι και η ευθανασία

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά γιουβαρλάκια ανάμεσα στις 50 καλύτερες σούπες του κόσμου – Ποια θέση κατέκτησαν

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα-δολοφονία: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 25χρονης- Η έκκληση της οικογένειάς της

13:40ANNOUNCEMENTS

«Amita. Πάντα Εδώ.»: Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Amita με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

13:38LIFESTYLE

Σίλια Κριθαριώτη: Στο «Vogue World» του Μιλάνου με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας - Επιχειρεί ελικόπτερο

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δικαίωμα των πολιτών η πρόσβαση σε ασφαλείς, ανοικτούς δημόσιους χώρους»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 18χρονος μετά από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή

13:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Το βίντεο από τις προετοιμασίες

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν την εκπομπή;»: Η απάντηση Άδωνι σε ερώτημα για πιθανή κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το «καλά, πλάκα έκανα»

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άσυλο: Κατακόρυφη πτώση στις αναγνωρίσεις – Από 72% το 2024 στο 37% το 2026

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του με «γουρούνα»– Ήταν πατέρας τριών κοριτσιών

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Επιμένει στα λεφτόδεντρα - Ξέχασε το "παραϋπουργείο Δικαιοσύνης"»

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ποιοι απαλλάσσονται από τη δήλωση για timologio και myDATAapp

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά Συρεγγέλα: Τα γνωρίζετε αυτά εσείς, στην ΕΥΠ δεν υπηρετούσατε;

13:11ANNOUNCEMENTS

Κωνσταντίνος Καρέτσας στο Allwyn Game Time: Το όραμα του για την Εθνική και το μήνυμα από τον Άγγελο

12:55LIFESTYLE

Η Έλα Λάνγκλεϊ «εκθρόνισε» τη Μαράια Κάρεϊ: Το τραγούδι που έγραψε ιστορία στα αμερικανικά charts αφήνοντας πίσω το «All I Want For Christmas Is You»

12:51ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των ΓΕΛ στις επαναληπτικές εξετάσεις

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης στο Newsbomb.gr: Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που έχει σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος - Ο Τσίπρας προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Τι δείχνει το GFS για το Σαββατόβραδο

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα-Κομιανός για τον Μαζωνάκη - « Ο Γιώργος δεν είναι καλά...»

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για μικρό κορίτσι στον Πύργο: «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν» - Ρομά καταδίωκαν 12χρονη

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα-δολοφονία: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 25χρονης- Η έκκληση της οικογένειάς της

12:15ΕΛΛΑΔΑ

SOS από Σαρηγιάννη για τη ρύπανση στον Κηφισό: Αυξημένες συγκεντρώσεις μολύβδου, αρσενικού, υδραργύρου και νικελίου – Οι ρίποι φτάνουν έως το Σαρωνικό

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Η προειδοποίηση Αρναούτογλου και η τάση για τον Οκτώβρη

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σφοδρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Κατέθεσε ότι την πήρε τηλέφωνο πριν μιλήσει στις αρχές - Τι της ζήτησε

08:51LIFESTYLE

GNTM: Ξέσπασε σε κλάματα διαγωνιζόμενη μετά τα σχόλια της επιτροπής για τη σιλουέτα της - Βίντεο

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν την εκπομπή;»: Η απάντηση Άδωνι σε ερώτημα για πιθανή κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το «καλά, πλάκα έκανα»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι τιμή θα φτάσει ο τενεκές

12:13LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Η πρώτη θέση κρίθηκε στον πόντο

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του με «γουρούνα»– Ήταν πατέρας τριών κοριτσιών

10:30WHAT THE FACT

Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την «οικογένεια» του Τέρατος του Λοχ Νες μέσω του Google Earth

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Μάλαγα: Πυροβόλησαν άνδρα στο πρόσωπο σε γεμάτο εστιατόριο – Πανικόβλητοι οι πελάτες έτρεχαν να σωθούν

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Εκμεταλλεύονταν οικογένειες τοξικοεξαρτημένων για 11.000€ - «Είναι λαμόγια»

09:22WHAT THE FACT

Τέλος τα κλασικά air fryer - Αυτή είναι η συσκευή που θα αντικαταστήσει σε όλες τις κουζίνες

13:38LIFESTYLE

Σίλια Κριθαριώτη: Στο «Vogue World» του Μιλάνου με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ