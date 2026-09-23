Η Έλα Λάνγκλεϊ «εκθρόνισε» τη Μαράια Κάρεϊ: Το τραγούδι που έγραψε ιστορία στα αμερικανικά charts

Snapshot Το «Choosin’ Texas» της Έλα Λάνγκλεϊ κατέγραψε 23 εβδομάδες στο Νο 1 των αμερικανικών charts, ξεπερνώντας το ρεκόρ του «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024 και αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που υποψιάζεται την απιστία του συντρόφου της.

Η επιτυχία του «Choosin’ Texas» επεκτάθηκε και στο βρετανικό singles chart, όπου επίσης κατέλαβε την πρώτη θέση για 23 εβδομάδες.

Η δημιουργία του τραγουδιού ξεκίνησε από μια συζήτηση για ένα καγκουρό σε ένα εργαστήριο σύνθεσης με τη Μιράντα Λάμπερτ το 2024.

Η μακρά παραμονή του τραγουδιού στην κορυφή εγείρει συζητήσεις για τη στασιμότητα στα μουσικά charts και την επίδραση των πλατφορμών streaming στη δυσκολία ανάδειξης νέων κυκλοφοριών. Snapshot powered by AI

Η Έλα Λάνγκλεϊ γράφει ιστορία στην αμερικανική μουσική σκηνή, καθώς η μεγάλη country επιτυχία της, «Choosin’ Texas», ξεπέρασε το εμβληματικό «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ και έγινε το τραγούδι με τη μεγαλύτερη παραμονή στην κορυφή των αμερικανικών charts.

Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο, αφηγείται μια γλυκόπικρη ιστορία: μια γυναίκα αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο σύντροφός της ετοιμάζεται να την εγκαταλείψει για κάποια άλλη.

Το «Choosin’ Texas» κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard τον Φεβρουάριο και πλέον μετρά 23 εβδομάδες στο Νο 1, σημειώνοντας ένα ιστορικό ρεκόρ.

Η επιτυχία του δεν περιορίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ανέβηκε και στην πρώτη θέση του βρετανικού singles chart, εκτοπίζοντας το «Rein Me In» των Σαμ Φέντερ και Ολίβια Ντιν.

Το τελευταίο είχε επίσης συμπληρώσει 23 εβδομάδες στην κορυφή, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη παραμονή στο Νο 1 στην ιστορία των βρετανικών charts.

Η εντυπωσιακή κυριαρχία των δύο τραγουδιών έχει, ωστόσο, ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για τη στασιμότητα στις μουσικές κατατάξεις και το κατά πόσο οι πλατφόρμες streaming προωθούν επαρκώς τις νέες κυκλοφορίες.

Η Έλα Λάνγκλεϊ / AP

Από ένα καγκουρό στο πιο επιτυχημένο τραγούδι της καριέρας της

Πίσω από το «Choosin’ Texas» κρύβεται μια απρόσμενη ιστορία, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ενός δημιουργικού εργαστηρίου σύνθεσης τραγουδιών το 2024, με τη συμμετοχή της διάσημης τραγουδίστριας της country Μιράντα Λάμπερτ.

Και όλα άρχισαν από μια συζήτηση για ένα… καγκουρό που είχε κάποτε ως κατοικίδιο η Λάμπερτ!

«Μου διηγήθηκε την ιστορία για το πώς την είχε σταματήσει η αστυνομία ενώ είχε ένα καγκουρό στη θέση του συνοδηγού και έναν σκύλο στο πίσω κάθισμα», εξήγησε η Λάνγκλεϊ.

Ο αστυνομικός έμεινε τόσο έκπληκτος από το θέαμα, ώστε τελικά δεν της έκοψε κλήση.

Η Λάνγκλεϊ σχολίασε ότι, με όλο αυτό το χάος μέσα στο αυτοκίνητο, ο αστυνομικός θα πρέπει να είχε καταλάβει πως η Λάμπερτ καταγόταν από το Τέξας.

Η Έλα Λάνγκλεϊ / AP Invision

Από εκείνη την αυθόρμητη παρατήρηση γεννήθηκε ο στίχος «She's from Texas, I can tell» («Είναι από το Τέξας, το καταλαβαίνω»).

Μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, η Λάνγκλεϊ, η Λάμπερτ και οι συνδημιουργοί τους, Λουκ Ντικ και Τζόιμπεθ Τέιλορ, είχαν σκαρφιστεί την ιστορία μιας γυναίκας στο Τενεσί, η οποία συνειδητοποιεί ότι η καρδιά του συντρόφου της ανήκει ακόμη στο Τέξας — και σε μια άλλη γυναίκα.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό που συμβαίνει τώρα»

Η Λάνγκλεϊ παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι ζωντανά τον Φεβρουάριο του 2025 και, όπως έχει αποκαλύψει, κατάλαβε αμέσως ότι ήθελε να αποτελέσει το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο Dandelion.

Παρότι η ίδια και οι συνεργάτες της πίστευαν στο κομμάτι από την πρώτη στιγμή, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την τεράστια απήχησή του.

«Αγαπήσαμε πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ αυτό που συμβαίνει τώρα», δήλωσε η τραγουδίστρια στο περιοδικό Billboard.

Μια αυθόρμητη κουβέντα για ένα καγκουρό, μια ιστορία ερωτικής απογοήτευσης και ένας στίχος για το Τέξας αποδείχθηκαν αρκετά για να γεννηθεί μια από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.

«Κάθε μέρα ξυπνάω και το τραγούδι πετυχαίνει κάτι που δεν ήξερα καν ότι θα μπορούσα να έχω ως στόχο. Είναι τρελό, πραγματικά απίστευτο», δήλωσε η Έλα Λάνγκλεϊ, προσπαθώντας να περιγράψει την τεράστια επιτυχία του «Choosin’ Texas».

Η επιτυχία αυτή βοήθησε την 27χρονη τραγουδίστρια, η οποία στην πραγματικότητα κατάγεται από την Αλαμπάμα και όχι από το Τέξας, να σαρώσει στα βραβεία Academy of Country Music τον περασμένο Μάιο.

Η Λάνγκλεϊ επικράτησε και στις επτά κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, κατακτώντας, μεταξύ άλλων, τα βραβεία Γυναίκας Καλλιτέχνιδας της Χρονιάς και Καλλιτέχνη-Τραγουδοποιού της Χρονιάς, καθώς και τα βραβεία Single και Τραγουδιού της Χρονιάς για το «Choosin’ Texas».

Τα ρεκόρ που καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο

Το «Choosin’ Texas» είναι πλέον ένα από τα μόλις δύο τραγούδια που έχουν ξεπεράσει τις 20 εβδομάδες στην κορυφή των αμερικανικών charts. Το άλλο είναι το διαχρονικό χριστουγεννιάτικο «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.

Ωστόσο, τα ρεκόρ παραμονής στο Νο 1 καταρρίπτονται ολοένα συχνότερα από τότε που το streaming κυριάρχησε στον τρόπο με τον οποίο ακούμε μουσική.

Για 23 ολόκληρα χρόνια, το ρεκόρ κατείχε το «One Sweet Day» της Μαράια Κάρεϊ με τους Boyz II Men, έχοντας συμπληρώσει 16 εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Το 2017, το «Despacito» των Daddy Yankee και Luis Fonsi, στη remix εκδοχή του με τη συμμετοχή του Τζάστιν Μπίμπερ, ισοφάρισε το ρεκόρ. Την επόμενη χρονιά, το «Old Town Road» του Lil Nas X το ξεπέρασε, φτάνοντας τελικά τις 19 εβδομάδες στην κορυφή.

Το «All I Want for Christmas Is You» κατάφερε αργότερα να αφήσει πίσω του και αυτή την επίδοση, χάρη στη σταθερή επιστροφή του στις μουσικές κατατάξεις κάθε Δεκέμβριο.

Το streaming αλλάζει τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας

Η εντυπωσιακή διάρκεια ζωής των μεγάλων επιτυχιών έχει, ωστόσο, προκαλέσει προβληματισμό για τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων μουσικών κατατάξεων.

Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες streaming ενθαρρύνουν τους ακροατές να επιστρέφουν διαρκώς στις ίδιες λίστες αναπαραγωγής και στα ήδη γνωστά τραγούδια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο οι νέες κυκλοφορίες δυσκολεύονται περισσότερο να ξεχωρίσουν.

Ενδεικτικά, έκθεση της βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Markets Authority) το 2022 διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 60% των αναπαραγωγών αφορούσε μουσική που είχε ηχογραφηθεί από μόλις το 0,4% των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών.

Μέσα σε αυτό το μουσικό τοπίο, το «Choosin’ Texas» συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ, μετατρέποντας μια ιστορία ερωτικής απογοήτευσης σε ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της σύγχρονης country μουσικής.

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