Νέα καταγγελία για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Εκμεταλλεύονταν οικογένειες τοξικοεξαρτημένων για 11.000€

Snapshot Το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι λειτουργούσε για 30 χρόνια πουλώντας ψεύτικες ελπίδες αποτοξίνωσης σε τοξικομανείς με ακριβές και επικίνδυνες θεραπείες χωρίς άδεια.

Το προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών Θεοδωρόπουλου και Γάκα εκμεταλλευόταν τον πόνο των εξαρτημένων και των οικογενειών τους, ζητώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ για μη εγκεκριμένες ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση.

Πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία επέστρεφαν στη χρήση ουσιών μέσα σε λίγες ημέρες, αποδεικνύοντας την αποτυχία και την παραπλανητική φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο πρώην χρήστης Αντώνης Παπαδόπουλος κατήγγειλε δημόσια την κοροϊδία και την εκμετάλλευση από το ιατρείο, αποκαλύπτοντας πως ζήτησαν από την οικογένειά του 11.000 ευρώ για ψευδείς υποσχέσεις αποτοξίνωσης.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο φως τις παράνομες και επικίνδυνες πρακτικές του ιατρείου, προκαλώντας ευρύτερη κοινωνική κατακραυγή και αποκαλύψεις. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις για το «ιατρείο του τρόμου», στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που προκαλούν το κοινό αίσθημα, φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Espresso».

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξε πλέον ο ασκός του Αιόλου και οι νέες, ανατριχιαστικές πτυχές που αποκαλύπτονται για τη δράση των δύο προφυλακισμένων γιατρών, που μετέτρεψαν το πολυτελές ιατρείο τους σε επίγειο κολαστήριο, είναι γροθιά στο στομάχι.

Το προφυλακισμένο ζευγάρι Θεοδωρόπουλου – Γάκα δεν δίσταζε να εκμεταλλευτεί ακόμη και τον πόνο και την απόγνωση τοξικομανών και των οικογενειών τους, πουλώντας τους ψεύτικες ελπίδες για δήθεν «μαγική απεξάρτηση» με το αζημίωτο!

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην «Espresso» πρώην τοξικομανής, το δίδυμο φέρεται ότι είχε στήσει μια βιομηχανία παραγωγής ελπίδας, βάζοντας στο στόχαστρο εξαρτημένα άτομα. Υποσχόμενοι «ριζική αποτοξίνωση» και «ολική αναγέννηση» του οργανισμού μέσα σε λίγες μόνο συνεδρίες, παρέσυραν τα θύματά τους σε επικίνδυνες, μη εγκεκριμένες ιατρικές πράξεις με τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων, όπως αυτό της πλασμαφαίρεσης, για το οποίο δεν διέθεταν καν άδεια! Το αντίτιμο; Δεκάδες χιλιάδες ευρώ!

Οικογένειες που έβλεπαν τα παιδιά τους να βουλιάζουν στον εφιάλτη των ναρκωτικών ξεπουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, υποθηκεύοντας το μέλλον τους για να πληρώσουν τα «χρυσά» πακέτα των γιατρών, πιστεύοντας πως αγόραζαν τη σωτηρία.

Μια δημόσια παραδοχή κάτω από ανάρτηση για τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα σκοτεινά συνέβαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι από έναν πρώην χρήστη ναρκωτικών έγινε η αφορμή για να ανοίξει σήμερα ο ασκός του Αιόλου, μέσα από την αποκλειστική συνέντευξη που παραχωρεί στην «Espresso». Ο άνθρωπος αυτός, όπως λέει, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια για το ιατρείο της Καρνεάδου.

Πρόκειται για τον 50χρονο Αντώνη Παπαδόπουλο, πρώην χρήστη ουσιών, ο οποίος χρειάστηκε να μεταναστεύσει στην Ισπανία και να γυρίσει σελίδα στη ζωή του, μακριά από κάθε «μαύρη» ανάμνηση και εξάρτηση. Μάλιστα, η οικογένειά του, θέλοντας τότε να τον σώσει από τον κόσμο των παραισθήσεων, είχε απευθυνθεί στον Θεοδωρόπουλο, με τον ίδιο να τους ζητά 11.000 ευρώ. Ωστόσο, ο πρώην χρήστης, ακούγοντας διάφορες ιστορίες από άλλους χρήστες που είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο, απέτρεψε την οικογένειά του, γνωρίζοντας πως όλα αυτά δεν βοηθούν.

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος επικεφαλής του ιδιωτικού ιατρείου, Stem Cell Clinic

«Ο άνθρωπος είναι λαμόγιο! Ζήτησε 11.000 ευρώ από τη μητέρα μου»

«Η μάνα μου ήθελε να με σώσει. Ψάχτηκε τότε πάρα πολύ και πήγαινε στους καλύτερους. Της σύστησαν και το συγκεκριμένο ιατρείο. Ωστόσο, όταν μου το είπε, επειδή άκουγα διάφορα από εξαρτημένους, της είπα ότι πρόκειται για κοροϊδία και να μην πάει σε αυτό».

Με αφορμή τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Αντώνης πριν από μερικές ημέρες αναφέρθηκε με δημόσιο σχόλιο σε προσωπική ανάρτηση που είχε κάνει ο υπογράφων για τον τραγουδιστή, γράφοντας: «Καλά τα λες, ρε Νίκο. Γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι δεν το βγάζατε στη φόρα τόσα χρόνια, ότι ο άνθρωπος είναι λαμόγιο; Ζήτησε απ’ τη μάνα μου 11.000 ευρώ για να μου καθαρίσει το αίμα! Εστειλα στον Διάολο αυτόν και τη μάνα μου μαζί, που η κακομοίρα έψαχνε πώς να με βοηθήσει! Αυτοί γίνανε εκατομμυριούχοι από την αμορφωσιά του κόσμου. Γιατί δεν τα βγάζατε, λοιπόν;»

Υστερα από αυτό το σχόλιο ξεκινήσαμε επικοινωνία μέσω γραπτών και φωνητικών μηνυμάτων, με τον ίδιο να μας δίνει ανατριχιαστικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θεραπεία και για το διαβόητο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

«Πολλοί την ώρα της πλασμαφαίρεσης είχαν σπασμούς και εμετό, καθώς έβγαζαν τα στερητικά μίας εβδομάδας»

«Κάνουν αυτή την μπίζνα εδώ και 30 χρόνια. Είχαν ένα μηχάνημα, παλιό μοντέλο, και πήγαινες εκεί στην… κλινική και αφαιρούσαν τις τοξίνες από το αίμα! Πολλοί χρήστες την ώρα της πλασμαφαίρεσης είχαν σπασμούς και εμετό, καθώς έβγαζαν τα στερητικά μίας εβδομάδας. Και ενώ όλοι ξέρουμε πως ένας οργανισμός αποτοξινώνεται με τις δικές του δυνάμεις και αποβάλλει τις ουσίες μέσα σε 72 ώρες (αυτό εξαρτάται από το πόση χρήση κάνει ο εξαρτημένος και από το πόσο εξασθενημένος είναι ο οργανισμός του). Αυτό όμως που έκαναν αυτοί, παρόλο που έλεγαν ότι είναι απολύτως ελεγχόμενο, στην πραγματικότητα είναι πολύ επικίνδυνο. Από την άλλη, ό,τι έλεγαν στο ιατρείο αυτό ακριβώς έκαναν: “Θα σου βγάλω τις τοξίνες από το αίμα μέσα σε λίγες ώρες, ώστε να μη φαίνονται στις εξετάσεις η ηρωίνη και η κοκαΐνη!”

Σου έλεγαν λοιπόν: “Θα σε κοιμίσω, θα σου βγάλω το αίμα και θα σ’ το επαναφέρω”. Και αυτοί έγιναν πάμπλουτοι κοροϊδεύοντας τις οικογένειες των εξαρτημένων. Το 75% των χρηστών-ασθενών πήγαινε, πιστεύοντας ότι μετά την πλασμαφαίρεση θα είναι απολύτως καλά, όμως μέσα σε μία εβδομάδα όλοι επέστρεφαν στη χρήση».

Και συνεχίζει τη συγκλονιστική μαρτυρία-καταγγελία του: «Εχω έναν φίλο, από τους πιο πλούσιους Κινέζους στην Ελλάδα, που έκανε μεγάλη χρήση ουσιών. Το παλικάρι αυτό το είχα βοηθήσει μέσα στη φυλακή. Ηθελαν να τον ξεσκίσουν. Τον πήρα στο κελί μου, μπήκα μπροστά και τον γλίτωσα! Από τότε με είχε και με έχει σαν αδερφό του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδωσε 16.000 ευρώ στο ιατρείο της Καρνεάδου για να του κάνουν αυτή τη θεραπεία. Και με το που έφυγε από εκεί μέσα έκανε χρήση. Γιατί τα ναρκωτικά δεν κόβονται έτσι. Τα ναρκωτικά θέλουν μεγάλο αγώνα για να τα κόψεις και πρέπει να το πάρει απόφαση το ίδιο το άτομο που κάνει χρήση. Το να σου αλλάξουν το αίμα, να μη σου πονέσουν για λίγο τα κόκαλα, είναι λόγια… Αυτό έκαναν αυτοί οι τύποι. Και οι οικογένειες άκουγαν αυτό και πήγαιναν για να σώσουν τα παιδιά τους. Αλλοι πούλησαν χωράφια και περιουσίες δύο και τρεις φορές. Και αποτέλεσμα μηδέν»!

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος μίλησε για πολλά θέματα που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων πρακτικών και μηχανημάτων. «Δίνουν ελπίδα σε ευάλωτους ανθρώπους που θέλουν να σωθούν και προσπαθούν να πιαστούν από κάπου. Και αν βγήκα σήμερα να μιλήσω για αυτό το ευαίσθητο θέμα, είναι τόσο ο άδικος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και το ότι κερδοσκοπούν τριάντα ολόκληρα χρόνια και πέφτουμε απ’ τα σύννεφα σήμερα όλοι. Γιατί; Γιατί πέθανε ένας διάσημος Ελληνας».

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