Ξεσπά η Δήμητρα Γαλάνη για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Να συμμαζευτεί όλο αυτό το σούργελο»

Snapshot Η Δήμητρα Γαλάνη περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως αυθεντικό, προσγειωμένο και αληθινό άνθρωπο που δεν έχασε τις ρίζες του παρά την επιτυχία του.

Εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί μετά τον θάνατό του και ζητά σεβασμό στο πένθος των οικείων του.

Απευθύνει έκκληση να σταματήσει η ενασχόληση με τις προσωπικές υποθέσεις του καλλιτέχνη και να δοθεί χώρος στους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Χαρακτηρίζει την κατάσταση «ανθρωποφαγική» και ζητά να αποδοθούν ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα πρόσφατα συμβάντα.

Καλεί να σταματήσει το χάος και να υπάρξει τάξη γύρω από το θέμα που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια μίλησε η Δήμητρα Γαλάνη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σκιαγραφώντας την προσωπικότητα του αγαπημένου καλλιτέχνη και εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά της για όσα διαδραματίζονται μετά τον θάνατό του.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια θυμήθηκε έναν άνθρωπο αυθεντικό, προσγειωμένο και αληθινό, ο οποίος, παρά τη μεγάλη επιτυχία και την αναγνωρισιμότητά του, δεν έχασε ποτέ την επαφή με τις ρίζες του.

«Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί, ήταν ένα υπέροχο μαγκάκι. Δεν ξέρω να βρω άλλη λέξη. Είχε μια αυθεντικότητα, καθαρότητα. Πατούσε στη γη, δεν είχε χάσει ούτε τη ρίζα του, δεν είχε ψωνιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ας αφήσουν τον κόσμο να τον πενθήσει»

Η Δήμητρα Γαλάνη δεν έκρυψε τη θλίψη της για την απώλεια του τραγουδιστή, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του.

«Είναι κρίμα, πολύ κρίμα αυτό που έγινε. Δεν του άξιζε. Αυτό όμως το οποίο δεν του αξίζει με τίποτα, είναι όλος αυτός ο θόρυβος, ρε παιδιά, έλεος», είπε με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Στη συνέχεια, απηύθυνε έκκληση να σταματήσει η διαρκής ενασχόληση με τις προσωπικές υποθέσεις του καλλιτέχνη, ζητώντας να δοθεί χώρος και χρόνος στους ανθρώπους που τον αγάπησαν να βιώσουν το πένθος τους.

«Πρέπει να ασχοληθούν με άλλο αντικείμενο. Ας αφήσουν τον κόσμο να τον πενθήσει. Ας αφήσουν εμάς που τον αγαπήσαμε, να πάμε να του αφήσουμε ένα λουλουδάκι».

Η ερμηνεύτρια χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για όσα συμβαίνουν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ανθρωποφαγική» και ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

«Όλο αυτό που συμβαίνει έχει κάτι ανθρωποφαγικό. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι. Πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε και να συμμαζευτεί όλο αυτό το σούργελο που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με όλους αυτούς τους τύπους», τόνισε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

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