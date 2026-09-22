Νέα κόντρα Άδωνι - Πολάκη: «Σιχαμένο υποκείμενο» - «Παραιτήσου» - Βίντεο

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη «σιχαμένο υποκείμενο» σε απάντηση σε κατηγορίες του βουλευτή.

Ο Πολάκης ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Υγείας μετά την έντονη αντιπαράθεσή τους.

Η διαμάχη ξεκίνησε από τις κατηγορίες Πολάκη ότι ο Γεωργιάδης διαφήμιζε κλινική που έκανε πλασμαφαίρεση σε υγιείς και Biohacking εγκεφάλου.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι η κλινική δεν διέθετε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και αποκάλεσε τον Πολάκη «Ηρακλή Πουαρώ». Snapshot powered by AI

Νέο επεισόδιο στην ατελείωτη κόντρα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη σημειώθηκε σήμερα.

Μιλώντας στο ACTION24 o υπουργός Υγείας απάντησε στις κατηγορίες του βουλευτή Παύλου Πολάκη και πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας: «Σιχαμένο υποκείμενο ο Πολάκης. Πήρε δημοσίευμα από το site του Βελόπουλου, δηλαδή είναι η ακροδεξιά με την κομμουνιστική αριστερά»

Ο κ. Πολάκης σήκωσε το γάντι και ζήτησε την παραίτηση του υπουργού.

Η νέα αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο κ. Πολάκης κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη ότι διαφήμιζε κλινική που έκανε πλασμαφαίρεση σε υγιείς ανθρώπους και Biohacking εγκεφάλου. Μέσω του ACTION24 ο υπουργός απάντησε απόψε ότι η κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση και δεν έκανε ποτέ και αντέκρουσε τους ισχυρισμούς Πολάκη χαρακτηρίζοντά τον... Ηρακλή Πουαρώ!

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