Νέα κόντρα Άδωνι - Πολάκη: «Σιχαμένο υποκείμενο» - «Παραιτήσου» - Βίντεο
Πώς προκλήθηκε το νέο πεδίο αντιπαράθεσης
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- Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη «σιχαμένο υποκείμενο» σε απάντηση σε κατηγορίες του βουλευτή.
- Ο Πολάκης ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Υγείας μετά την έντονη αντιπαράθεσή τους.
- Η διαμάχη ξεκίνησε από τις κατηγορίες Πολάκη ότι ο Γεωργιάδης διαφήμιζε κλινική που έκανε πλασμαφαίρεση σε υγιείς και Biohacking εγκεφάλου.
- Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι η κλινική δεν διέθετε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και αποκάλεσε τον Πολάκη «Ηρακλή Πουαρώ».
Νέο επεισόδιο στην ατελείωτη κόντρα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη σημειώθηκε σήμερα.
Μιλώντας στο ACTION24 o υπουργός Υγείας απάντησε στις κατηγορίες του βουλευτή Παύλου Πολάκη και πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας: «Σιχαμένο υποκείμενο ο Πολάκης. Πήρε δημοσίευμα από το site του Βελόπουλου, δηλαδή είναι η ακροδεξιά με την κομμουνιστική αριστερά»
Ο κ. Πολάκης σήκωσε το γάντι και ζήτησε την παραίτηση του υπουργού.
Η νέα αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο κ. Πολάκης κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη ότι διαφήμιζε κλινική που έκανε πλασμαφαίρεση σε υγιείς ανθρώπους και Biohacking εγκεφάλου. Μέσω του ACTION24 ο υπουργός απάντησε απόψε ότι η κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση και δεν έκανε ποτέ και αντέκρουσε τους ισχυρισμούς Πολάκη χαρακτηρίζοντά τον... Ηρακλή Πουαρώ!