«Οποιαδήποτε στιγμή» - Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν σε τριμερή

Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Μάνος Χατζηγιάννης

«Οποιαδήποτε στιγμή» - Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν σε τριμερή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν ανά πάσα στιγμή για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου.
  • Η τριμερής συνάντηση, που θα μπορούσε να οργανωθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, στοχεύει στην επίλυση της σύγκρουσης και την ειρήνη.
  • Ο Ζελένσκι ελπίζει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τον χειμώνα με τη βοήθεια των ΗΠΑ.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντηθεί και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει συμφωνία, χωρίς όμως να διευκρινίζει τις λεπτομέρειες.
  • Στις συνομιλίες συζητήθηκε επίσης το αίτημα της Ουκρανίας για ανάπτυξη πυραυλικών συστοιχιών Patriot για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας.
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την προθυμία του να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Ο Τραμπ μπορεί να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση στην οποία οι ηγέτες θα μπορέσουν να συζητήσουν όλα τα σημαντικά ζητήματα και να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο. Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πούτιν ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τον χειμώνα. Αυτό δήλωσε στη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «Ελπίζω να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο πριν από τον χειμώνα και ο Τραμπ θα μας βοηθήσει σε αυτό», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είχε προτείνει προηγουμένως συνάντηση με τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει εάν ο Πούτιν θα παραστεί στο Μαϊάμι. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει παραστεί προσωπικά σε σύνοδο κορυφής της G20 από το 2019.

Τι έγινε στη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Οι δύο πρόεδροι κάθισαν στο ίδιο τραπέζι στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, συζητώντας τρόπους διεξόδου από τη ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντηθεί προκειμένου να κλείσει το μέτωπο. «Μιλάμε πολύ γι' αυτό, μεταξύ άλλων και με τον πρόεδρο Πούτιν, και πιστεύω ότι κάτι πρόκειται να συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, διατηρώντας ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

«Θα υπάρξει συμφωνία» και το εδαφικό ζήτημα

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν εμμένει στην περσινή του θέση ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της ή αν θα αναγκαστεί να παραχωρήσει περιοχές για να επέλθει ειρήνη, ο Τραμπ απέφυγε να προσδιορίσει το πλαίσιο των υποχωρήσεων. «Πιστεύω ότι πρόκειται να καταλήξουν σε μια συμφωνία και δεν θέλω να πω ποια θα είναι αυτή η συμφωνία», τόνισε, πλέκοντας την ίδια ώρα το εγκώμιο των ουκρανικών δυνάμεων. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ καλοί μαχητές. Μπορούν πραγματικά να είναι περήφανοι για τους εαυτούς τους, ό,τι κι αν γίνει. Θα δούμε τι μέλλει γενέσθαι, αλλά πρόκειται για ανθρώπους με τεράστιες ικανότητες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τέθηκε και το ζήτημα της ανάπτυξης συστοιχιών πυραύλων Patriot σε ουκρανικό έδαφος. Το αίτημα του Κιέβου για ενίσχυση της αντιαεροπορικής του ομπρέλας παραμένει σταθερό, καθώς η ουκρανική ηγεσία επιδιώκει να θωρακίσει κρίσιμες υποδομές απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, την ώρα που οι διπλωματικές διεργασίες για ανακωχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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