Ηγουμενίτσα: Οι αναρτήσεις της Πηνελόπης λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της

Snapshot Η 25χρονη Πηνελόπη δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών.

Η Πηνελόπη δέχτηκε επτά με οκτώ μαχαιριές στην πλάτη και τραύματα στον τράχηλο, ενώ πριν από περίπου ένα μήνα είχε χωρίσει με τον δράστη που την απειλούσε.

Οι αναρτήσεις της Πηνελόπης λίγες ημέρες πριν το έγκλημα αποκαλύπτουν συναισθηματική δυσφορία και υπονοούν προβλήματα στην σχέση της.

Ο δράστης ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα με προμελετημένο σχέδιο. Snapshot powered by AI

Όσα διαπίστωσε ο ιατροδικαστής για τη δολοφονία της Πηνελόπης από τον πρώην σύντροφό της, στην Ηγουμενίτσα πλαισιώνουν οι μαρτυρίες συγγενών και συναδέλφων της κοπέλας.

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, που αρχικά υποκρινόταν και έλεγε πως ο ίδιος και η 25χρονη δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους, ζήτησε και πήρε το πρωί της Τρίτης προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία αλλά και για κατοχή ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα, αναρτήσεις της 25χρονης στα κοινωνικά δίκτυα αποκαλύπτουν τη συναισθηματική δυσφορία που ένιωθε, υποννοώντας και προβλήματα με τον 27χρονο.

Οι αναρτήσεις

Ειδικότερα, στις 21 Αυγούστου 2026, η Πηνελόπη είχε γράψει: «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε».

Σε άλλη ανάρτησή της, στις 25 Αυγούστου, έγραψε: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου».

Πριν έξι ημέρες, είχε γράψει: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ», ενώ την ημέρα της δολοφονίας της έγραψε: «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα δεν σταματάει να υπάρχει, ε;».

«Έκανε φασαρίες αυτός»

Σύμφωνα με γειτόνισσα, ο 27χρονος έκανε φασαρίες. «Έκανε φασαρίες αυτός, έκανε. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά. Τσακωνόταν αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε μέσα τι γινότανε. Φώναζε. Κάποιες στιγμές φώναζε αλλά δεν ξέρω με ποιον τσακωνόταν», ανέφερε η γειτόνισσα.

Όπως διαπίστωσε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, η 25χρονη Πηνελόπη έφερε επτά με οκτώ μαχαιριές στην πλάτη και τραύματα στον τράχηλο.

«Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Πρέπει να μπει ένα τέλος, αλλά δυστυχώς… Δεν είχαν θέμα οικονομικό και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι όλα ψέματα», είπε ο θείος της 25χρονης.

Η κοπέλα πάλεψε με τον δολοφόνο της, αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει. Οι δυο τους είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και ο 27χρονος την απειλούσε.

Προσχεδιασμένο έγκλημα «βλέπουν» οι αρχές

Οι δικοί της άνθρωποι δε γνώριζαν το παραμικρό για το κίνδυνο που διέτρεχε. «Είχε σπουδάσει, ήταν βιολόγος και είχε έρθει να εργαστεί στο αντικείμενό της. Ήταν πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ένα καλό κορίτσι, μορφωμένο, εργαζόταν στο αντικείμενό της, είχε τις ευκαιρίες της και εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε», ανέφερε συνάδελφός της άτυχης κοπέλας.

Ο 27χρονος, που είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα μια μέρα πριν το έγκλημα, έχοντας ήδη μαζί του ένα μαχαίρι, διανυκτέρευσε σε ένα παγκάκι περιμένοντας να συναντήσει την κοπέλα που ομολόγησε ότι σκότωσε. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης ισχυρίστηκε αρχικά ότι τσακώθηκαν για οικονομικές διαφορές και θόλωσε. Όμως οι Αρχές θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με ένα έγκλημα πλήρως προσχεδιασμένο.

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