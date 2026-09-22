Λάιονελ Ρίτσι: Ξανά στο νοσοκομείο με κολπική μαρμαρυγή - Ακυρώνει τις συναυλίες του

Snapshot Ο Λάιονελ Ρίτσι νοσηλεύεται ξανά λόγω καρδιακών αρρυθμιών και κολπικής μαρμαρυγής.

Ακύρωσε τις τρεις επόμενες συναυλίες του εξαιτίας της υγείας του.

Υπέστη δυσκολία στην αναπνοή προς το τέλος της πιο πρόσφατης συναυλίας του με το συγκρότημα Earth, Wind & Fire.

Υποβάλλεται σε θεραπεία με κατάλυση AFib, η οποία δεν θεωρείται σοβαρή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα πέρασε τρεις ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Σεντ Λούις. Snapshot powered by AI

Νέα προβλήματα υγείας για τον σταρ Λάιονελ Ρίτσι, ο οποίος εμφάνισε καρδιακές αρρυθμίες και επέστρεψε στο νοσοκομείο, αφήνοντας τους θαυμαστές του ανήσυχους, καθώς ακύρωσε τις τρεις επόμενες προγραμματισμένες συναυλίες του.

Ο σταρ, γνωστός για τις επιτυχίες του, όπως το «All Night Long», φάνηκε να αισθάνεται αδιαθεσία προς το τέλος της πιο πρόσφατης συναυλίας του, όπου δυσκολευόταν να αναπνεύσει, ενώ βρίσκεται σε περιοδεία με το συγκρότημα Earth, Wind & Fire.

Πηγές είπαν στο TMZ ότι ο Ρίτσι «αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται και λαμβάνει θεραπεία για κολπική μαρμαρυγή, έναν ακανόνιστο καρδιακό παλμό».

Αναφέρουν επίσης ότι υποβάλλεται σε θεραπεία με «κατάλυση AFib», η οποία δεν θεωρείται σημαντική.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, πέρασε χρόνο σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Σεντ Λούις κατά τη διάρκεια μιας τριήμερης παραμονής μετά την παράστασή του στην πόλη.