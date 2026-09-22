Ομπράντοβιτς για GBL: «Το fair play είναι υπεράνω από το καθετί άλλο» - Το μήνυμα του Σλούκα

Ομπράντοβιτς και Σλούκας έστειλαν το μήνυμά τους στο αφιέρωμα του ΕΣΑΚΕ για τον Παναθηναϊκό.

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Ομπράντοβιτς για GBL: «Το fair play είναι υπεράνω από το καθετί άλλο» - Το μήνυμα του Σλούκα
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  • Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι το fair play είναι υπεράνω από όλα και ευχήθηκε υγεία στους παίκτες του Παναθηναϊκού.
  • Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη δράση με στόχο την κατάκτηση τίτλων στο Stoiximan Super Cup και την EuroLeague.
  • Η ομάδα ενισχύθηκε με σημαντικές μεταγραφές, όπως οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπρανκού Μπαντιό, Ιζάκ Μπόνγκα, Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Μουσταφά Φαλ.
  • Ο αρχηγός Κώστας Σλούκας υπογράμμισε το αυξανόμενο ανταγωνιστικό επίπεδο της Stoiximan GBL λόγω επενδύσεων από ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ.
  • Ο Σλούκας επισήμανε ότι η ομάδα διαθέτει ισχυρό ρόστερ και προπονητή, αλλά χρειάζεται χρόνο και δουλειά για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.
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Με την αγωνιστική περίοδο να βρίσκεται πλέον προ των πυλών, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στη δράση και έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες της ομάδας.

Ο έμπειρος τεχνικός τοποθετήθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΣΑΚΕ, στο πλαίσιο του αφιερώματος που φιλοξενείται για τους «πράσινους», λίγες ημέρες πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας σεζόν.

Η έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις του Super Cup, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η μεγάλη πρόκληση της EuroLeague, με την ομάδα να μπαίνει και πάλι σε απαιτητικό πρόγραμμα από νωρίς.

Το αφιέρωμα του ΕΣΑΚΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σεζόν 2026-27 για το επαγγελματικό μπάσκετ άρχισε. Tο www.gbl.com.gr παρουσιάζει τις ομάδες που μετέχουν στη νέα Stoiximan GBL, με πρώτες τις τέσσερις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της νέας περιόδου, το Stoiximan Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Το αφιέρωμα συνεχίζεται με τον Κυπελλούχο Ελλάδας την προηγούμενη περίοδο Παναθηναϊκό AKTOR. Το τραγούδι «Πάμε σαν άλλοτε» ταιριάζει στους «πράσινους» μετά την επιστροφή ύστερα από 14 χρόνια του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, του πιο πετυχημένου προπονητή στην ιστορία του συλλόγου, στην τεχνική ηγεσία με συνεργάτη μάλιστα τον μακροβιότερο σε μια ομάδα ξένο στα χρονικά του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος Μάικ Μπατίστ, παλαίμαχο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Σε επίπεδο ρόστερ οι «πράσινοι» βελτίωσαν την ποιότητα και το «βάθος» τους με έντονο γαλλικό… χρώμα.

Απέκτησαν τον Σιλβέν Φρανσίσκο, που επιστρέφει στην Stoiximan GBL ύστερα από τρία χρόνια και την παρουσία του στο Περιστέρι, τον Σενεγαλέζο Μπρανκού Μπαντιό από την έκπληξη της Euroleague και Πρωταθλήτρια Ισπανίας την περασμένη σεζόν Βαλένθια, στα γκαρντ, τον προερχόμενο από την προηγούμενη ομάδα του «Ζοτς» Παρτίζαν, Γερμανού φόργουορντ Ιζάκ Μπόνγκα, τον γνώριμο στους Έλληνες φιλάθλους από την τριετή «θητεία» του στην Ρεάλ ψηλού Γκέρσον Γιαμπουσέλε και τον σέντερ Μουσταφά Φαλ, ο οποίος προέρχεται από τον «αιώνιο αντίπαλο» Ολυμπιακό.

«Με μεγάλο κίνητρο στο Stoiximan Super Cup»

Ζέλικο Ομπραντοβιτς (προπονητής): «Πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει το μπάσκετ θα το απολαύσουν.

Ο στόχος μας δεν αλλάζει καθώς ο Παναθηναϊκός είναι πάντοτε μια ομάδα που θέλει να είναι στη θέση που οι άνθρωποί μας περιμένουν από εμάς. Γι’ αυτό και θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά ώστε τελικά να φτάσουμε εκεί.

Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές, πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το καθετί άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε, ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο».

«Ακόμη μεγαλύτερο το ενδιαφέρον για την Stoiximan GBL»

Κώστας Σλούκας (αρχηγός): «Το νέο πρωτάθλημα αναμένεται να είναι πολύ ανταγωνιστικό, καθώς πέραν του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, έχουν ανέβει αρκετά κάνοντας σημαντικές επενδύσεις ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ενώ και η ΑΕΚ διατηρεί μια υψηλή δυναμική.

Το γεγονός αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό καθώς θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Οι φιλοδοξίες οι δικές μας αλλά και των φιλάθλων μας είναι πάντοτε υψηλές και ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την κατάκτηση του τίτλου.

Διαθέτουμε ένα πολύ δυνατό ρόστερ και έναν εξαιρετικό προπονητή, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος και πολλή δουλειά ακόμη για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.

Σχετικά με το Super Cup, είναι ακόμη νωρίς και καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε. Εύχομαι σε όλους τους συναθλητές μου να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία».

Με πληροφορίες από onsports.gr

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