Συντριβή αμερικανικού F-16 στη Γερμανία σε γήπεδο γκολφ: Πρόλαβε να εκτιναχθεί ο πιλότος

Snapshot Ένα αμερικανικό μαχητικό F-16 συνετρίβη σε γήπεδο γκολφ κοντά στην αεροπορική βάση του Σπάνγκνταλεμ στη Γερμανία κατά τη διάρκεια προσγείωσης.

Ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί εγκαίρως και εγκατέλειψε το αεροσκάφος πριν τη συντριβή.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών από το περιστατικό στο έδαφος.

Η βάση του Σπάνγκνταλεμ φιλοξενεί μόνιμα μοίρα αμερικανικών μαχητικών F-16.

Στην ίδια περιοχή είχαν σημειωθεί και προηγούμενα αεροπορικά ατυχήματα, όπως το περιστατικό του 2019. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στη δυτική Γερμανία, όταν ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση του Σπάνγκνταλεμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το γερμανικό μέσο Trierischer Volksfreund, επικαλούμενο εμπιστευτικές πηγές, το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα την ώρα που ο χειριστής επιχειρούσε να το προσγειώσει. Ο πιλότος πρόλαβε να ενεργοποιήσει έγκαιρα το σύστημα εκτίναξης, εγκαταλείποντας με επιτυχία το σκάφος πριν αυτό προσκρούσει στο έδαφος.

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε έκταση γηπέδου γκολφ κοντά στον οδικό άξονα B50, ανάμεσα στις κοινότητες Μπίνσφελντ και Σπάνγκνταλεμ, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς πολιτών στο έδαφος.

Στην αεροπορική βάση του Σπάνγκνταλεμ σταθμεύει μόνιμα μοίρα μαχητικών F-16 των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, οι μνήμες στην περιοχή παραμένουν νωπές από προηγούμενα αεροπορικά ατυχήματα. Αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2019, όταν ένα ακόμη μαχητικό αεροσκάφος που επιχειρούσε από την ίδια βάση είχε συντριβεί σε κοντινή δασική έκταση κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.