Η ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ - Ζωντανά από την Νέα Υόρκη - Συμφωνία με το Ιράν μετά τις εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφωνεί την καθιερωμένη ομιλία του στην ετήσια γενική συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Κανείς δεν μπαίνει μέσα στις ΗΠΑ, εκτός και αν έχει προσκληθεί», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μηδέν παράνομοι μετανάστες, συνέχισε τονίζοντας ότι η εγκληματικότητα έχει πέσει σε ποσοστά που έχουν να καταγραφούν εδώ και 125 χρόνια. Σημείωσε πως η εγκληματικότητα έπεσε κατά 87% και ο τουρισμός ανθίζει...

Παραλάβαμε τη χώρα σε μία μαύρη εποχή και την έχουμε φτάσει σε μία Χρυσή εποχή.

Άλλοι μιλούν για ειρήνη αλλά εγώ έκανα ειρήνη, σημείωσε ο Τραμπ.

Η τοποθετησή του για το Ιράν

Για 51 χρόνια το φανατικό κράτος του Ιράν έσπειρε τον θάνατο, ήταν οι bullies της Μέσης Ανατολής αλλά όχι πια.

Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα.

Τους πρόσφερα συνεργασία με αντάλλαγμα τον τερματισμό ων πυρηνικών προγραμμάτων και αρνήθηκαν.

Εξουδετερώσαμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους προσέφερα συνεργασία αλλά αρνήθηκαν.

Το Ιράν επιχείρησε να ολοκληρώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα με μεγάλη ταχύτητα, κρυπτόμενο πίσω από το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων.

Ο πληθωρισμός καταστρέφει το Ιράν. Έχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 300% πληθωρισμό.

Παρουσιάζει τις επιλογές ως εξής: είτε να συνάψει συμφωνία - επιτρέποντας την ανασυγκρότηση της ιρανικής οικονομίας είτε...

«Να εξοντώσω την Ισλαμική Δημοκρατία – και να το κάνω γρήγορα;»

Ο Τραμπ προσθέτει: «Να τους οδηγήσω στην κόλαση;»

Συνεχίζει επαναλαμβάνοντας έναν ισχυρισμό που έχει κάνει συχνά τον τελευταίο καιρό – ότι οι ηγέτες του Ιράν θα συνάψουν συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

«Πιστεύω ότι θα συνάψουμε συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές», λέει.

Πιστεύω ότι θα κάνουμε συμφωνία μετά τις εκλογές. Περιμένουν να δουν το τι θα γίνει στις εκλογές, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι δεν θα είμαι υποψήφιος και απλά βοηθάω το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Θα είμαι εδώ για 2,5 χρόνια.

Οι πόλεμοι που τερμάτισε

Ο Τραμπ δηλώνει ότι ήταν «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο να τερματίσει οκτώ πολέμους κατά τη δεύτερη θητεία του ως Πρόεδρος των ΗΠΑ. «Σχεδόν όλες αυτές οι χώρες μου έστειλαν ευχαριστήρια επιστολή», ισχυρίζεται. Λέει ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν του είπε ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε σώσει 30 εκατομμύρια ζωές.

Ποιο είναι το πλαίσιο των ισχυρισμών του Τραμπ για την ειρήνη; Οι συγκρούσεις που ισχυρίζεται ότι έληξε είναι:

Ισραήλ-Χαμάς

Ισραήλ-Ιράν

Αίγυπτος-Αιθιοπία

Ινδία-Πακιστάν

Σερβία-Κόσοβο

Ρουάντα-Κονγκό

Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν

Καμπότζη-Ταϊλάνδη

Οι συμφωνίες με την Ουκρανία και το Ιράν θα ολοκληρωθούν πιο γρήγορα «από ό,τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα θέσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέροντας ότι η Ουάσινγκτον «συνεργάζεται πολύ στενά» με τους ηγέτες και των δύο πλευρών.

Προσθέτει ότι αυτό γίνεται «πιο γρήγορα από ό,τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος», φαινόμενος να εκφράζει αίσθημα επείγοντος, καθώς «25.000 νέοι… κάθε μήνα χάνουν τη ζωή τους».

«Κοιτάζω αυτές τις εικόνες από το πεδίο της μάχης και πραγματικά δεν θέλω να τις βλέπω πια», λέει ο Τραμπ.

«Θα γίνει γρήγορα, έχουν συμβεί πολλά από την τελευταία φορά που συγκεντρωθήκαμε εδώ, πριν από ένα χρόνο.»

Ο Τραμπ για το Μεξικό:

Είναι απαράδεκτο οι Ηνωμένες Πολιτείες να μοιράζονται ένα σύνορο 2.000 μιλίων με ένα έδαφος που ελέγχεται από εχθρικά καρτέλ.

Επομένως, το Μεξικό πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο του εδάφους του από τους εχθρούς της ανθρωπότητας.

Τα καρτέλ είναι το ISIS του Δυτικού Ημισφαιρίου. Δεν είναι καλοί άνθρωποι.

Όπως και το ISIS, πρέπει να σκοτωθούν, να εξοριστούν ή να κρατηθούν ως εχθρικοί μαχητές χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, και αυτό ακριβώς κάνουμε.

Αυξάνουμε τα αποθέματα όπλων μας

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν τα αποθέματα όπλων τους με πρωτοφανή ρυθμό, με 18 νέα εργοστάσια πυρομαχικών να βρίσκονται υπό κατασκευή. Ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές θα επιταχύνουν την παραγωγή πυραύλων και πυρομαχικών για τον αμερικανικό στρατό και τους συμμάχους του.

«Διαθέτουμε περισσότερα πυρομαχικά από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε, και τα κατασκευάζουμε σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν.»

Ο Τραμπ για τη Γροιλανδία:

Κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα επιτρέπεται πλέον να εγκαταστήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει ευαίσθητες επενδύσεις εκεί χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας.

Θα ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία ανάπτυξης μιας σημαντικής στρατιωτικής παρουσίας στις κατάλληλες τοποθεσίες.

Θα κατασκευάσουμε δύο πολύ μεγάλες στρατιωτικές βάσεις.

Ο Τραμπ για την Κούβα:

Το κουβανικό καθεστώς συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες με αριστερούς ριζοσπάστες και κομμουνιστικά δίκτυα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως έχει αναλύσει λεπτομερώς το Υπουργείο Εξωτερικών μας, έχουν καλλιεργήσει δεσμούς με ανατρεπτικές και ριζοσπαστικές ομάδες, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα των ΗΠΑ, η Antifa και οι Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές της Αμερικής.

Για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται εξίσου στον εκτός ελέγχου θεσμό που είναι γνωστός ως Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να διερευνηθούν μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ή οποιοσδήποτε άλλος, ούτε να υποβληθούν σε εικονικές δίκες από ένα αντιαμερικανικό δικαστήριο που δεν έχει δικαιοδοσία επί μας εδώ.

Καλώ όλα τα κράτη που είναι μέλη του ΔΠΔ να αποχωρήσουν επίσημα και αμέσως από αυτόν τον παράνομο θεσμό.

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