Ρόδος: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη - Προσπάθησε να βοηθήσει τουρίστες

Snapshot Ένας πυροσβέστης στη Ρόδο τραυματίστηκε θανάσιμα πέφτοντας από ύψος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας.

Η πτώση συνέβη ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει δύο τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή Πλουμάδες.

Τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά drone που χρησιμοποιούνταν για περιπολία της περιοχής.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα στη Ρόδο ένας 52χρονος πυροσβέστης, κατά την προσπάθεια παροχής βοήθειας σε τουρίστες στην περιοχή Σιάννα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30, γήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης επιχειρούσε στη δύσβατη ορεινή περιοχή του Αττάβυρου, στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, ύστερα από κλήση δύο τουριστών που είχαν εγκλωβιστεί.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, πρόκειται για δύο αναρριχητές, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο και ορεινό σημείο, με εξαιρετικά δύσκολη πρόσβαση. Είχαν ειδοποιήσει την Πυροσβεστική για να τους βοηθήσει και στο σημείο μεταφέρθηκε ειδικό κλιμάκιο της υπηρεσίας της Ρόδου.

Ο 52χρονος πυροσβέστης, κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο αναρριχητές, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος, μέσα στο φαράγγι.

Όπως αναφέρει η «Ροδιακή», τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά drone που χρησιμοποιούνταν για περιπολία της περιοχής, όμως όπως διαπιστώθηκε ο τραυματισμός του ήταν θανάσιμος.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πυροσβέστη.

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