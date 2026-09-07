Ανατροπή πυροσβεστικού στην Κύμη - Στο νοσοκομείο δύο πυροσβέστες

Τραυματισμός δύο πυροσβεστών σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, όταν ανατράπηκε πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr το όχημα βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο επιτήρησης μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει πριν από δύο ημέρες, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ανετράπη.

Στο πυροσβεστικό επέβαιναν δύο εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Οι δύο πυροσβέστες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κύμης, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

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