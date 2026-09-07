Μυτιλήνη: Φωτιά στα Πηγαδάκια – Μάχη για να περιοριστεί το μέτωπο

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Πηγαδάκια Κάτω Τρίτους στη Μυτιλήνη από άγνωστη αιτία.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα για να περιορίσουν το μέτωπο.

Οι φλόγες καίνε καλάμια και χαμηλή βλάστηση και κινούνται προς την πλευρά της θάλασσας κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Θεράποντα.

Η φωτιά δεν απειλεί άμεσα κατοικίες, αλλά οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε στην περιοχή Πηγαδάκια Κάτω Τρίτους στη Μυτιλήνη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί προς κατοικημένες ζώνες.

Οι φλόγες καίνε έκταση με καλάμια και χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά κινείται προς την πλευρά της θάλασσας, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Θεράποντα. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν σπίτια, ωστόσο η ευρύτερη περιοχή είναι κατοικημένη και οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.