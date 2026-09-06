Κόνιτσα: Δύσκολη η νύχτα με τη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτη - Κοντά στην πόλη οι φλόγες

Ενισχύθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κόνιτσα: Δύσκολη η νύχτα με τη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτη - Κοντά στην πόλη οι φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φωτιά στην Κόνιτσα καίει ανεξέλεγκτη για έβδομη ημέρα, πλησιάζοντας επικίνδυνα την πόλη και εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.
  • Η πυρκαγιά έχει καταστρέψει μεγάλη έκταση παρθένου δάσους και έχει εισέλθει στη χαράδρα του Αώου, δυσχεραίνοντας τις επίγειες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.
  • Με τη δύση του ηλίου σταμάτησαν οι εναέριες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι επίγειες δυνάμεις που πλέον αριθμούν 170 πυροσβέστες και 45 υδροφόρα οχήματα.
  • Ο Δήμος Κόνιτσας και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να δίνουν προσοχή σε ευπαθείς ομάδες.
  • Η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω της γεωμορφολογίας και των ισχυρών ανέμων, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας και καίει ανεξέλεγκτη για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.

Οι φλόγες πλησιάζουν στην πόλη της Κόνιτσας και στις 21:38 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του Αώου, γεγονός που δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δυσκολεύονται να προσεγγίσουν. Για τον λόγο αυτό, νωρίτερα, το κύριο βάρος της κατάσβεσης είχαν αναλάβει τα δώδεκα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν.

Ωστόσο, με τη δύση του ηλίου, αεροσκάφη και ελικόπτερα δεν δύνανται πλέον να επιχειρούν και θα ξεκινήσουν εκ νέου αύριο το πρωί. Έτσι, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις και στο πεδίο επιχειρούν πλέον 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν: 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, με 117 υπαλλήλους, 9 ομάδες δασοκομάντος με 53 υπαλλήλους, συνολικά 30 εθελοντές από 4 Δασικούς Συνεταιρισμούς (Ηπείρου, Διστράτου, Ρόμπολο, και Πωγωνίου) και από τον Ορειβατικό Σύλλογο Κόνιτσας. Έχει ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου. Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας έχουν διαθέσει 6 υδροφόρες και 3 χωματουργικά μηχανήματα.

Mιλώντας στο ΕΡΤnews o εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του δύσβατου εδάφους και της γεωμορφολογίας της περιοχής.

Ο δήμαρχος Κόνιτσας στο Newsbomb

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Κόνιτσας, Ανδρέας Παπασπύρου, έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη» κατάσταση, μιλώντας στο Newsbomb.

Όπως είπε ο κ. Παπασπύρου, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δεν επιτρέπει στις επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν πλήρως, με το έργο της πυρόσβεσης να έχουν αναλάβει κυρίως τα εναέρια μέσα.

Η δημοτική αρχή βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, Ευάγγελο Τουρνά για τον συντονισμό της κατάσβεσης.

Έχει καεί μεγάλη έκταση

Στο Newsbomb μίλησε και ο αντιδήμαρχος, Δημήτρης Κοτσιάφτης, ο οποίος, όπως σημείωσε, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις έχει καεί ήδη μεγάλη έκταση του παρθένου δάσους. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο υπάρχει ο φόβος της αλλαγής της πορείας της φωτιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων, με τις δυνάμεις του Δήμου να συμβάλλουν στο έργο της πυρόσβεσης και στην ενημέρωση των πολιτών και να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα.

Το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει σε μεγάλη έκταση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής να ανακοπεί η πορεία του.

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοίνωσε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση προς την περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους, με χρήση κλιματισμού σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ή να απομακρυνθούν έγκαιρα από την περιοχή, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην κατευθύνονται προς το μέτωπο της πυρκαγιάς και να μην σταθμεύουν οχήματα σε στενούς δρόμους, ώστε να παραμένουν ελεύθερες οι δίοδοι για τα πυροσβεστικά οχήματα.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ
INTIME NEWS
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ
INTIME NEWS
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ

Φωτιά στην Κόνιτσα

INTIME NEWS
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ

Φωτιά στην Κόνιτσα

INTIME NEWS

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (6/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6.700.000 ευρώ

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Δύσκολη η νύχτα με τη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτη - Κοντά στην πόλη οι φλόγες, εστάλη 112 για ετοιμότητα

21:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα

21:45LIFESTYLE

Δώρα Χρυσικού: Φωτογραφία AI τη δείχνει να έχει χάσει τα μαλλιά της από χημειοθεραπείες - Η αντίδραση της ηθοποιού

21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ - Κηφισιά 2-0: Επιστροφή στις νίκες με Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη

21:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: 2-0 - Δείτε τα γκολ

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Από θαύμα σώθηκε οικογένεια στην Αμφιλοχία: Επέστρεφαν από την παραλία και βρέθηκαν σε χαράδρα

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: "Φαίνεται" ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί αυτόν τον χειμώνα, δηλώνει ο Ζελένσκι

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1: Έμεινε όρθια με δέκα παίκτες η «Μαύρη Θύελλα» κι έκανε σεφτέ!

21:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος για την ποδοσφαιρίστρια Μαρία Πατερνά - Πέθανε ο πατέρας της

20:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Έκκληση Οικουμενικού Πατριάρχη για την προστασία του περιβάλλοντος - «Είμαστε οικονόμοι της φύσεως και όχι ιδιοκτήτες αυτής»

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

20:31LIFESTYLE

Επική ατάκα Τσουβέλα από την ΔΕΘ: «Ήρθα να φάω και να κοιμηθώ τζάμπα»

20:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Πώς θα πάρετε την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ - Οι δικαιούχοι

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ είναι μήνυμα για το Βερολίνο

20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού το δεύτερο 10ημέρο - Έρχεται νέα επιδείνωση

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Χωρίς τις αισθήσεις του 31χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: «Μαμά δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση φίλης του Ιωάννη Μπλέσια

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα: Μάχη για να μη φτάσουν οι φλόγες στην πόλη - «Πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε ο δήμαρχος στο Newsbomb

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο νικητής του AfD Ζίγκμουντ: Γράψαμε ιστορία - Δεν αποκλείει πλέον κυβερνητικό συνασπισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού το δεύτερο 10ημέρο - Έρχεται νέα επιδείνωση

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: «Μαμά δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση φίλης του Ιωάννη Μπλέσια

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Ιστορική πρωτιά του AfD στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ

20:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Πώς θα πάρετε την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ - Οι δικαιούχοι

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Από θαύμα σώθηκε οικογένεια στην Αμφιλοχία: Επέστρεφαν από την παραλία και βρέθηκαν σε χαράδρα

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με μπόρες, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Πότε γυρίζουν οι άνεμοι σε νοτιάδες

20:31LIFESTYLE

Επική ατάκα Τσουβέλα από την ΔΕΘ: «Ήρθα να φάω και να κοιμηθώ τζάμπα»

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους 30 - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

16:24ΕΛΛΑΔΑ

«Ο ξεναγός είναι λίγο αρχαιολόγος, λίγο ιστορικός, λίγο γεωλόγος — αλλά πάνω απ’ όλα άνθρωπος»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τον Δημήτρη Πέτρου - Σε λίγες ημέρες θα βάφτιζε την κόρη του - «Φοβόταν ότι θα γίνει το κακό», λέει ο θείος του

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει ο «διάδρομος» των καταιγίδων - Η πρόγνωση του ECMWF για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Όταν ένα Su-27 έπεσε πάνω στο πλήθος σε αεροπορική επίδειξη - 77 νεκροί και 543 τραυματίες

18:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» η χώρα την Κυριακή (6/9) - Σε ποια περιοχή άγγιξε ο υδράργυρος τους 40°C

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελαφονήσι: Αστυνομικοί ντύθηκαν... τουρίστες και συνέλαβαν έναν 21χρονο

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Δύσκολη η νύχτα με τη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτη - Κοντά στην πόλη οι φλόγες, εστάλη 112 για ετοιμότητα

21:45LIFESTYLE

Δώρα Χρυσικού: Φωτογραφία AI τη δείχνει να έχει χάσει τα μαλλιά της από χημειοθεραπείες - Η αντίδραση της ηθοποιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ