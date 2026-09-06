Κόνιτσα: Δύσκολη η νύχτα με τη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτη - Κοντά στην πόλη οι φλόγες

Snapshot Η φωτιά στην Κόνιτσα καίει ανεξέλεγκτη για έβδομη ημέρα, πλησιάζοντας επικίνδυνα την πόλη και εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

Η πυρκαγιά έχει καταστρέψει μεγάλη έκταση παρθένου δάσους και έχει εισέλθει στη χαράδρα του Αώου, δυσχεραίνοντας τις επίγειες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Με τη δύση του ηλίου σταμάτησαν οι εναέριες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι επίγειες δυνάμεις που πλέον αριθμούν 170 πυροσβέστες και 45 υδροφόρα οχήματα.

Ο Δήμος Κόνιτσας και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να δίνουν προσοχή σε ευπαθείς ομάδες.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω της γεωμορφολογίας και των ισχυρών ανέμων, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας και καίει ανεξέλεγκτη για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.

Οι φλόγες πλησιάζουν στην πόλη της Κόνιτσας και στις 21:38 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του Αώου, γεγονός που δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δυσκολεύονται να προσεγγίσουν. Για τον λόγο αυτό, νωρίτερα, το κύριο βάρος της κατάσβεσης είχαν αναλάβει τα δώδεκα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν.

Ωστόσο, με τη δύση του ηλίου, αεροσκάφη και ελικόπτερα δεν δύνανται πλέον να επιχειρούν και θα ξεκινήσουν εκ νέου αύριο το πρωί. Έτσι, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις και στο πεδίο επιχειρούν πλέον 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν: 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, με 117 υπαλλήλους, 9 ομάδες δασοκομάντος με 53 υπαλλήλους, συνολικά 30 εθελοντές από 4 Δασικούς Συνεταιρισμούς (Ηπείρου, Διστράτου, Ρόμπολο, και Πωγωνίου) και από τον Ορειβατικό Σύλλογο Κόνιτσας. Έχει ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου. Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας έχουν διαθέσει 6 υδροφόρες και 3 χωματουργικά μηχανήματα.

Mιλώντας στο ΕΡΤnews o εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του δύσβατου εδάφους και της γεωμορφολογίας της περιοχής.

Ο δήμαρχος Κόνιτσας στο Newsbomb

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Κόνιτσας, Ανδρέας Παπασπύρου, έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη» κατάσταση, μιλώντας στο Newsbomb.

Όπως είπε ο κ. Παπασπύρου, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δεν επιτρέπει στις επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν πλήρως, με το έργο της πυρόσβεσης να έχουν αναλάβει κυρίως τα εναέρια μέσα.

Η δημοτική αρχή βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, Ευάγγελο Τουρνά για τον συντονισμό της κατάσβεσης.

Έχει καεί μεγάλη έκταση

Στο Newsbomb μίλησε και ο αντιδήμαρχος, Δημήτρης Κοτσιάφτης, ο οποίος, όπως σημείωσε, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις έχει καεί ήδη μεγάλη έκταση του παρθένου δάσους. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο υπάρχει ο φόβος της αλλαγής της πορείας της φωτιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων, με τις δυνάμεις του Δήμου να συμβάλλουν στο έργο της πυρόσβεσης και στην ενημέρωση των πολιτών και να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα.

Το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει σε μεγάλη έκταση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής να ανακοπεί η πορεία του.

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοίνωσε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση προς την περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους, με χρήση κλιματισμού σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ή να απομακρυνθούν έγκαιρα από την περιοχή, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην κατευθύνονται προς το μέτωπο της πυρκαγιάς και να μην σταθμεύουν οχήματα σε στενούς δρόμους, ώστε να παραμένουν ελεύθερες οι δίοδοι για τα πυροσβεστικά οχήματα.

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