Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κόνιτσα: Καίει παρθένο δάσος - Πλησιάζουν στην πόλη οι φλόγες

Για έβδομη ημέρα καίει η φωτιά στην Κόνιτσα - Επιχειρούν δώδεκα εναέρια μέσα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κόνιτσα: Καίει παρθένο δάσος - Πλησιάζουν στην πόλη οι φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στην Κόνιτσα μαίνεται για έβδομη ημέρα και κατακαίει παρθένο δάσος σε δύσβατη περιοχή.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 150 πυροσβέστες, έξι ομάδες δασοκομάντος, 48 οχήματα και 12 εναέρια μέσα.
  • Η φωτιά πλησιάζει τον οικισμό, με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις προς την περιοχή της πυρκαγιάς.
  • Οι αρχές συνιστούν προσοχή σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα και καλούν σε απομάκρυνση από την περιοχή αν είναι εφικτό.
  • Απαγορεύεται η στάθμευση σε στενούς δρόμους για να παραμείνουν ελεύθερες οι διόδοι για τα πυροσβεστικά οχήματα.
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Μαίνεται για έβδομη ημέρα η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία καίει παρθένο δάσος.

Η πυρκαγιά έχει φτάσει στη χαράδρα του Αωού και καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά αναζυπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες, έξι ομάδες δασοκομάντος, 48 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, εκ των οποίων οκτώ αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Κοντά στην πόλη οι φλόγες

Το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει σε μεγάλη έκταση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής να ανακοπεί η πορεία του.

Οι κάτοικοι αγωνιούν, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη να μην φτάσουν οι φλόγες στην πόλη, καθώς μαίνεται μέτωπο μισού χιλιομέτρου, το οποίο κατευθύνεται προς τον οικισμό.

Λόγω των αναζωπυρώσεων έχει σταλεί μήνυμα 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Σύμφωνα με το epiruspost ο Δήμος Κόνιτσας ανακοίνωσε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση προς την περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους, με χρήση κλιματισμού σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ή να απομακρυνθούν έγκαιρα από την περιοχή, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην κατευθύνονται προς το μέτωπο της πυρκαγιάς και να μην σταθμεύουν οχήματα σε στενούς δρόμους, ώστε να παραμένουν ελεύθερες οι δίοδοι για τα πυροσβεστικά οχήματα.

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