Φωτιά στους Πετσάκους Αχαΐας - Στη μάχη επτά εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στους Πετσάκους Αχαΐας το μεσημέρι της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και εννέα οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση χρησιμοποιούνται έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και η επιχείρηση υποστηρίζεται από drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσάκοι Αχαΐας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:00,

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

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