Φωτιά: Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς η Αττική και άλλες περιοχές τη Δευτέρα - Δείτε τον χάρτη

Snapshot Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, αρκετές περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου είναι στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου.

Πολλές περιοχές της δυτικής, κεντρικής, νότιας και βόρειας Ελλάδας βρίσκονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3).

Η βόρεια Ελλάδα, κυρίως Μακεδονία και Θράκη, βρίσκεται σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 2).

Δεν υπάρχουν περιοχές σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) σύμφωνα με τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Snapshot powered by AI

Ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει σε αρκετές περιοχές της χώρας τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στον χάρτη καταγράφονται περιοχές σε κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή), ενώ μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας βρίσκεται σε κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου.

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) βρίσκονται, σύμφωνα με τον χάρτη, τμήματα της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και η Κρήτη και αρκετές νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Σε υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 3) βρίσκονται πολλές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και νότιας Ελλάδας, καθώς και τμήματα της βόρειας χώρας και νησιωτικές περιοχές.

Αντίθετα, μεγάλο μέρος της βόρειας Ελλάδας, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, βρίσκεται στην κατηγορία 2 (μέσος κίνδυνος).

Στον συγκεκριμένο χάρτη δεν αποτυπώνονται περιοχές στην κατηγορία 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός.

Δείτε στον χάρτη:

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