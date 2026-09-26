Λήμνος: 76χρονος ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία Κότσινας

Snapshot Ένας 76χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Γερμανίας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κότσινας στη Λήμνο.

Στον άνδρα παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πριν τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο 76χρονος διαπιστώθηκε νεκρός κατά την άφιξή του στο Γενικό Νοσοκομείο / Κέντρο Υγείας Λήμνου. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί του Σαββάτου ένας 76χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Γερμανίας, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κότσινας στη Λήμνο.

Στον 76χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Λήμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Μύρινας που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

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