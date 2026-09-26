Το Buzzer beater του Όσμαν που έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό - Βίντεο
Δείτε το τρίποντο του Τσέντι Όσμαν στην εκπνοή του ματς
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Ο Τσέντι Όσμαν μετατράπηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή στην νίκη - θρίλερ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με 82-84, αφού με δικό του τρίποντο στην εκπνοή του χρόνου χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.
Ο Τούρκος πλήγωσε την παλιά του ομάδα, αφού τις περασμένες δύο σεζόν φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκός AKTOR, ωστόσο με «κρύο» αίμα εκτέλεσε το τρίποντο που χάρισε τη νίκη αλλά και την πρόκριση στον τελικό του Supercup.
Δείτε το φοβερό τρίποντο του Όσμαν:
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