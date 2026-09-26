Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού χτυπά απόψε και αύριο - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Snapshot Η κακοκαιρία ξεκίνησε με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους κυρίως στην Ανατολική και Βόρεια Πελοπόννησο, με έντονα φαινόμενα στην Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα και Κύθηρα.

Την Κυριακή η κακοκαιρία μετατοπίζεται προς την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους.

Η ΕΜΥ εξέδωσε «πορτοκαλί προειδοποίηση» για ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθηρα το Σάββατο, και στην Εύβοια, Θεσσαλία και Σποράδες την Κυριακή.

Ο Οκτώβριος προβλέπεται με ατμοσφαιρική αστάθεια, έντονες βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια, αλλά και περιόδους σταθερού και ζεστού καιρού («γαϊδουροκαλόκαιρο») με θερμοκρασίες έως 3°C πάνω από τα κανονικά.

Η μεγάλη θερμική ενέργεια των θερμών θαλασσών Ιονίου και Αιγαίου αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης επικίνδυνων καταιγίδων και έντονων καιρικών διακυμάνσεων τον Οκτώβριο. Snapshot powered by AI

Η κακοκαιρία έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Ανατολική και Βόρεια Πελοπόννησο, όπου τα φαινόμενα εντείνονται από το απόγευμα και αναμένεται να διατηρήσουν ισχυρή δυναμική έως αργά το βράδυ.

Οι περιοχές που βρίσκονται περισσότερο στο επίκεντρο είναι η Αρκαδία, η Λακωνία, η Αργολίδα και τα Κύθηρα, όπου προβλέπονται οι εντονότερες βροχές και καταιγίδες.

Την ίδια ώρα, ενισχύονται και οι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι στο βόρειο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Μετατοπίζεται προς την Εύβοια η κακοκαιρία την Κυριακή

Την Κυριακή θα επιμείνει το ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα, διατηρώντας άστατο καιρό και έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθεί κυρίως η Εύβοια, ενώ ισχυρές βροχές προβλέπονται επίσης στις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Παράλληλα, βροχοπτώσεις αναμένονται και στις νότιες Κυκλάδες καθώς και στην Κρήτη.

Ο καιρός για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Με τον καιρό να παρουσιάζει μεταβολή στην Αττική, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπου χιλιάδες θεατές προσέρχονται από νωρίς το απόγευμα για το μεγάλο μουσικό ραντεβού.

Η βροχή έκανε την εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, με τους διοργανωτές να προετοιμάζονται για τα καιρικά φαινόμενα και να μοιράζουν αδιάβροχα στους θεατές.

Λίγο μετά τις 19:30 άρχισε να ψιχαλίζει στην περιοχή του ΟΑΚΑ, ενώ οι θεατές συνέχιζαν να προσέρχονται για τη συναυλία της Άννας Βίσση.

Οι διοργανωτές, έχοντας λάβει υπόψη την επιδείνωση του καιρού, μοίραζαν αδιάβροχα στις εισόδους του σταδίου, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το κοινό.

Η βροχή ήταν αρχικά ασθενής και λίγο αργότερα υποχώρησε.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι περίπου την ώρα έναρξης της συναυλίας, που είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.

ΕΜΥ: Επικαιροποίηση Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του Καιρού

Νωρίτερα, η ΕΜΥ είχε προχωρήσει σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, εκδίδοντας «πορτοκαλί προειδοποίηση».

Αναλυτικά:

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026 στις 1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

Σήμερα Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας και των Παξών) από τις πρώτες έως τις προμεσημβρινές ώρες.

β. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια και πρόσκαιρα στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν.Μαγνησίας) και τις Σποράδες από τις πρώτες έως τις μεσημβρινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Έτσι θα είναι ο Οκτώβριος - Η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο» και η πρόγνωση του ECMWF

Ο Οκτώβριος θα ξεκινήσει με ατμοσφρική αστάθεια και ισχυρές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια της Ελλάδας.

Οι θερμές θάλασσες του Ιονίου και του Αιγαίου αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης έντονων και επικίνδυνων καταιγίδων.Παρά τις βροχές, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους, με πιθανές αποκλίσεις έως και 3°C.

Υπάρχει προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο», δηλαδή περιόδους σταθερού και ζεστού καιρού με ηλιοφάνεια και υψηλή βαρομετρική πίεση.

Ο Οκτώβριος θα έχει εναλλαγές μεταξύ ηλιόλουστων, ζεστών διαστημάτων και σύντομων, έντονων κακοκαιριών λόγω της μεγάλης θερμικής ενέργειας των θαλασσών.

Η έναρξη του φετινού φθινοπώρου αναμένεται εν μέρει ανώμαλη και άστατη για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η μετατόπιση μεγάλων ατμοσφαιρικών μαζών σε ημισφαιρική κλίμακα πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον καιρό στη χώρα μας, με τα πρώτα δείγματα αυτής της αλλαγής να γίνονται ορατά ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου.

Ατμοσφαιρική αστάθεια και ισχυρές βροχές στο πρώτο μισό του μήνα

Βαριά φθινοπωρινά συστήματα από τον Ατλαντικό αναμένεται να κινηθούν προς τη λεκάνη της Μεσογείου, σύμφωνα με το ECMWF. Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό πλεόνασμα βροχοπτώσεων, με τις ποσότητες του νερού να ξεπερνούν κατά πολύ τις κανονικές για την εποχή τιμές. Σχεδόν ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος —με έμφαση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα— θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτών των διαταραχών, όπως δείχνουν οι εκτεταμένες πράσινες ζώνες των μετεωρολογικών προγνώσεων.

Τη διαφορά και σε αυτή την περίπτωση θα κάνει η θερμοκρασία της επιφάνειας των ελληνικών θαλασσών στο Ιόνιο και το Αιγαίο, οι οποίες παραμένουν ιδιαίτερα θερμές. Οι ζεστές θάλασσες λειτουργούν ως καύσιμο για την ατμόσφαιρα, τροφοδοτώντας την με την απαραίτητη υγρασία και θερμική ενέργεια. Αυτό αυξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα εκδήλωσης ιδιαίτερα έντονων, οργανωμένων και δυνητικά επικίνδυνων καταιγίδων.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα και η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο»

Παρά τα διαστήματα των βροχών, οδεύοντας προς τα μέσα του μήνα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αισθητά πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Οι χάρτες των θερμοκρασιακών αποκλίσεων δείχνουν έντονες κόκκινες αποχρώσεις πάνω από τη χώρα μας, πράγμα που σημαίνει ότι ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 3°C πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ πιθανό να βιώσουμε αυτό που στην ελληνική επαρχία ονομάζεται παραδοσιακά «γαϊδουροκαλόκαιρο» ή «μικρή Σαρακοστή». Πρόκειται για περιόδους ατμοσφαιρικής σταθερότητας, με παρατεταμένη ηλιοφάνεια, υψηλή βαρομετρική πίεση και σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες είναι ιδανικές για τις τελευταίες αγροτικές εργασίες της εποχής.

Ο Οκτώβριος στην Ελλάδα αναμένεται να εξελιχθεί σε δύο εντελώς διαφορετικά ταμπλό: από τη μία πλευρά, θα έχουμε διαστήματα με εξαιρετικό, γλυκό καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, και από την άλλη, σύντομα αλλά ιδιαίτερα βίαια ξεσπάσματα κακοκαιρίας λόγω της τεράστιας θερμικής ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στις θάλασσές μας. Οι επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων θα ξεκαθαρίσουν την ακριβή τροχιά που θα ακολουθήσουν τα πρώτα μεγάλα βαρομετρικά χαμηλά.

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