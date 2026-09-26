ΚΤΕΟ: Ψηφιακό «κόσκινο» και πρόστιμα 400 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα

Snapshot Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ελέγχει ηλεκτρονικά τα οχήματα που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα ΚΤΕΟ.

Παράβαση θεωρείται όταν το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου δεν είναι σε ισχύ, με περιθώριο μίας εβδομάδας για οχήματα με «Επιτυχής» ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις».

Για οχήματα με «Σοβαρές Ελλείψεις» εξετάζεται η τήρηση της ημερομηνίας επανελέγχου, ενώ για «Επικίνδυνες Ελλείψεις» απαγορεύεται η κυκλοφορία μέχρι την αποκατάσταση.

Εξαιρούνται τα νέα οχήματα που δεν έχουν υποχρέωση περιοδικού ελέγχου λόγω ηλικίας και περιπτώσεις όπου η έλλειψη δελτίου δεν συνιστά παράβαση.

Οι παραβάτες που εντοπίζονται εκπρόθεσμα τιμωρούνται με πρόστιμο 400 ευρώ. Snapshot powered by AI

Στο «μικροσκόπιο» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπαίνουν τα οχήματα που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ. Η νέα ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων θα βασιστεί στα δεδομένα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με «κλειδί» την ημερομηνία που έπρεπε να διενεργηθεί ο επόμενος έλεγχος, συνυπολογίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ένα περιθώριο μίας εβδομάδας.

Σύμφωνα με το πλαίσιο, παράβαση θεωρείται όταν το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου δεν είναι σε ισχύ. Ειδικότερα, για οχήματα με «Επιτυχής» έλεγχο ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», ο έλεγχος ενεργοποιείται αν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας από την προβλεπόμενη ημερομηνία. Πιο αυστηρά είναι τα κριτήρια για τα οχήματα με «Σοβαρές Ελλείψεις», όπου εξετάζεται η τήρηση της ημερομηνίας επανελέγχου, ενώ για όσα εντοπιστούν με «Επικίνδυνες Ελλείψεις» απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία μέχρι την αποκατάστασή τους.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται τα νέα οχήματα που δεν έχουν ακόμη υποχρέωση περιοδικού ελέγχου λόγω ηλικίας, καθώς και περιπτώσεις όπου η απουσία δελτίου στα συστήματα δεν συνιστά αυτόματα παράβαση. Υπενθυμίζεται ότι για τους παραβάτες που εντοπίζονται εκπρόθεσμοι προβλέπεται τσουχτερό πρόστιμο ύψους 400 ευρώ.

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