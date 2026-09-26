Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Κύμης λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Snapshot Υψηλή είναι η κίνηση στις λεωφόρους Κηφισίας και Κύμης προς το ΟΑΚΑ λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στις 21:00.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στις λεωφόρους Σπύρου Λούη, Καποδιστρίου και στους δρόμους Ελευθερίας, Αγίου Γεωργίου και Αγίου Όρους.

Η ροή των οχημάτων στην Αττική Οδό και τον Κηφισό παραμένει ομαλή.

Η ΣΤΑΣΥ έχει παρατείνει το ωράριο της Γραμμής 1 του Μετρό έως τις 02:10 με ειδικά δρομολόγια από τον σταθμό «Ειρήνη».

Υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ για ΑμεΑ με αμαξίδιο μέσω ειδικού voucher. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στις λεωφόρους που οδηγούν στο ΟΑΚΑ, καθώς στις 21:00 αναμένεται να ξεκινήσει η μεγαλειώδης συναυλία της Άννας Βίσση.

Συγκεκριμένα, η λεωφόρος Κηφισίας παρουσιάζει έντονη κίνηση και στα δύο ρεύματα, ενώ στο κόκκινο είναι η λεωφόρος Κύμης στο ύψος του Ολυμπιακού Σταδίου.

Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Σπύρου Λούη και στη λεωφόρο Καποδιστρίου.

Καθυστερήσεις όμως παρατηρούνται και στους δρόμους Ελευθερίας, Αγίου Γεωργίου και Αγίου Όρους. Πρόκειται για οδούς που ομοίως «βγαίνουν» σε κεντρικές λεωφόρους με προορισμό το ΟΑΚΑ.

Αναφορικά με την Αττική οδό και τον Κηφισό, η ροή των οχημάτων είναι ομαλή.

Υπενθυμίζεται πως για την ομαλή πρόσβαση και αποχώρηση του κοινού, η ΣΤΑΣΥ έχει ανακοινώσει παράταση του ωραρίου λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό έως τις 02:10, με ειδικά δρομολόγια από τον σταθμό «Ειρήνη», ενώ σε ισχύ βρίσκονται και οι ανταποκρίσεις με τις Γραμμές 2 και 3. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ για ΑμεΑ με αμαξίδιο μέσω σχετικού voucher.

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