Σκιάθος: Καταρρακτώδης βροχή με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια - Βίντεο
Ισχυρή νεροποντή έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου τη Σκιάθο, προκαλώντας μεγάλη συσσώρευση υδάτων στους δρόμους και παρασύροντας αντικείμενα από καταστήματα εστίασης.
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- Ισχυρή νεροποντή έπληξε τη Σκιάθο το απόγευμα του Σαββάτου, προκαλώντας σοβαρή συσσώρευση υδάτων στους δρόμους.
- Η βροχή ξεκίνησε περίπου στις 19:30 και μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε χειμάρρους.
- Η ένταση της κακοκαιρίας προκάλεσε παρασυρσιμό αντικειμένων από καταστήματα εστίασης, όπως καρέκλες και τραπέζια.
Έντονη κακοκαιρία εκδηλώθηκε στη Σκιάθο το απόγευμα του Σαββάτου, με καταρρακτώδη βροχή να προκαλεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σοβαρά προβλήματα στους δρόμους του νησιού.
Η ισχυρή νεροποντή άρχισε περίπου στις 19:30, με τον όγκο του νερού να αυξάνεται γρήγορα και αρκετά σημεία να θυμίζουν χειμάρρους.
Βίντεο που δημοσιεύει το skiathoslife.gr καταγράφεθ την ένταση των φαινομένων, καθώς το νερό παρασύρει αντικείμενα από καταστήματα εστίασης, μεταξύ των οποίων καρέκλες και τραπέζια.
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