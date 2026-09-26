Σκιάθος: Καταρρακτώδης βροχή με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια - Βίντεο

Snapshot Ισχυρή νεροποντή έπληξε τη Σκιάθο το απόγευμα του Σαββάτου, προκαλώντας σοβαρή συσσώρευση υδάτων στους δρόμους.

Η βροχή ξεκίνησε περίπου στις 19:30 και μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε χειμάρρους.

Η ένταση της κακοκαιρίας προκάλεσε παρασυρσιμό αντικειμένων από καταστήματα εστίασης, όπως καρέκλες και τραπέζια. Snapshot powered by AI

Έντονη κακοκαιρία εκδηλώθηκε στη Σκιάθο το απόγευμα του Σαββάτου, με καταρρακτώδη βροχή να προκαλεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σοβαρά προβλήματα στους δρόμους του νησιού.

Η ισχυρή νεροποντή άρχισε περίπου στις 19:30, με τον όγκο του νερού να αυξάνεται γρήγορα και αρκετά σημεία να θυμίζουν χειμάρρους.

Βίντεο που δημοσιεύει το skiathoslife.gr καταγράφεθ την ένταση των φαινομένων, καθώς το νερό παρασύρει αντικείμενα από καταστήματα εστίασης, μεταξύ των οποίων καρέκλες και τραπέζια.

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