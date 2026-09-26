ΗΠΑ: Σύντομο τετ α τετ είχαν Γεραπετρίτης - Φιντάν στη Νέα Υόρκη - Τι συμφώνησαν

Snapshot Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, είχαν σύντομη, μη προγραμματισμένη συνάντηση στη Νέα Υόρκη κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Από τη συνάντηση συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών, χωρίς να έχουν οριστεί χρόνος ή τόπος.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε δύο τριμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από Ιορδανία, Κύπρο και Αίγυπτο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας συμπροήδρευσαν σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με έμφαση στη ναυτική ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Σύντομο τετ α τετ είχαν στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η επαφή των δύο υπουργών δεν περιλαμβανόταν στον προγραμματισμό των συναντήσεών τους και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε σύντομο και άτυπο πλαίσιο.

Παρά τη μικρή διάρκειά της, η συνομιλία είχε ως αποτέλεσμα να συμφωνηθεί νέα συνάντηση ανάμεσα στους επικεφαλής της ελληνικής και της τουρκικής διπλωματίας.

Γεραπετρίτης και Φιντάν συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα, όπως μεταδίδουν οι απεστλαμένοι δημοσιογράφοι στη Νέα Υόρκη, επικαλούμενοι ανώτατη διπλωματική πηγή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον χρόνο ή τον τόπο της επόμενης συνάντησής τους.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν για τη συνάντηση:

«Οι δίαυλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαυσαν. Οι πυλώνες του διαλόγου, δηλαδή ο πολιτικός διάλογος και η Θετική Ατζέντα συνεχίζονται κανονικά. Η Αθήνα επιδιώκει παραγωγικό διάλογο, αλλά όπως υπογραμμίστηκε, δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε δύο τριμερείς συναντήσεις στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη.

Στην πρώτη συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου, ενώ ακολούθησε δεύτερη τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή των ομολόγων του από Αίγυπτο και Κύπρο.

Οι επαφές εντάσσονται στον κύκλο διπλωματικών συναντήσεων του Γιώργου Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας συμπροήδρευσαν στην Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου: «Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Ειρήνης & Ασφάλειας, με έμφαση σε πτυχές της θαλάσσιας ασφάλειας».

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