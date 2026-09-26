Άννα Βίσση: «Αντίστροφη μέτρηση» για τη μεγάλη συναυλία - Ξεκίνησε η κοσμοσυρροή στο ΟΑΚΑ

Snapshot Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου με χιλιάδες θεατές να καταφτάνουν νωρίς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει pre-show από τον DJ Argy και εμφάνιση της Άννας Βίσση για τρεις ώρες, με συμμετοχή της κιθαρίστριας Orianthi.

Η ΣΤΑΣΥ παρατείνει τη λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό έως τις 02:10 για την εύκολη πρόσβαση και αποχώρηση του κοινού.

Υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ για ΑμεΑ με σχετικό voucher.

Εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες ασφαλείας που απαγορεύουν μεγάλη τσάντες, επαγγελματικό φωτογραφικό εξοπλισμό, αιχμηρά αντικείμενα και άλλα επικίνδυνα είδη. Snapshot powered by AI

Σε ρυθμούς Άννας Βίσση κινείται από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου το ΟΑΚΑ, καθώς χιλιάδες θαυμαστές συρρέουν στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη μουσική βραδιά. Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, με το κοινό να σχηματίζει ήδη μεγάλες ουρές στις εισόδους. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν, σε περίπτωση που βρέξει, αν και τα προγνωστικά δείχνουν πως ο καιρός θα είναι σύμμαχος.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 20:00 με pre-show από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα DJ και παραγωγό, Argy, ενώ στις 21:00 η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» θα ανέβει στη σκηνή για ένα χορταστικό τρίωρο σόου. Στις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς συγκαταλέγεται και η συμμετοχή της παγκοσμίου φήμης Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας, Orianthi.

Για την ομαλή πρόσβαση και αποχώρηση του κοινού, η ΣΤΑΣΥ έχει ανακοινώσει παράταση του ωραρίου λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό έως τις 02:10, με ειδικά δρομολόγια από τον σταθμό «Ειρήνη», ενώ σε ισχύ βρίσκονται και οι ανταπόκρισεις με τις Γραμμές 2 και 3. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ για ΑμεΑ με αμαξίδιο μέσω σχετικού voucher.

Οι διοργανωτές υπενθυμίζουν τους αυστηρούς κανόνες ασφαλείας για την είσοδο στο στάδιο. Απαγορεύονται αυστηρά τσάντες και σακίδια άνω των διαστάσεων Α4, επαγγελματικός εξοπλισμός φωτογραφίας και βίντεο, αιχμηρά αντικείμενα, πυροτεχνήματα, drones, μεγάλες ομπρέλες, γυάλινα ή μεταλλικά δοχεία, καθώς και πανό με κοντάρια.

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