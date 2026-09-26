Ο Τραμπ απορρίπτει την εκεχειρία με το Ιράν - WSJ: Νέοι βομβαρδισμοί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη εκεχειρία και σχεδιάζει νέους βομβαρδισμούς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η πρόταση της Τεχεράνης προέβλεπε άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έναντι επανέναρξης διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Τραμπ δηλώνει δημόσια ότι το Ιράν «ικετεύει» για συμφωνία, ενώ ιδιωτικά αμφιβάλλει για την τήρηση των όρων από την Τεχεράνη.

Παραμένουν διαπραγματεύσεις μέσω μεσολαβητών, ενώ το Ιράν και οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης δείχνουν αντίθετοι σε νέες συμφωνίες και προετοιμάζονται για μακροχρόνιο πόλεμο.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό, πιστεύοντας ότι η οικονομική πίεση θα αναγκάσει το Ιράν να αποδεχθεί όρους ευνοϊκούς για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε το Σάββατο την πρόταση της Τεχερνάνης για επταήμερη εκεχειρία, η οποία περιελάμβανε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών και την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται σε δημοσίευμά της η αμερικανική εφημερίδα Wall Stree Journal στον ιστότοπό της,έχει πει σε συνεργάτες του ότι αναμένει να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου,

Η σημερινή στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι η σύγκρουση είναι πιθανό να κινηθεί ξανά προς την κατεύθυνση των εχθροπραξιών, εκτιμάται στο αμερικανικό δημοσίευμα.

Η πρόταση της Τεχεράνης προέβλεπε το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση από τις ΗΠΑ του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος προκαλεί σοβαρές ζημιές στην οικονομία της χώρας. Ο Τραμπ δηλώνει δημοσίως ότι η Τεχεράνη «ικετεύει» για μια συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, η οποία θα προβλέπει την κατάργηση του πυρηνικού της προγράμματος.

Ωστόσο, ιδιωτικά ο Τραμπ εμφανίζεται δύσπιστος ως προς το αν το Ιράν θα αποδεχθεί και θα εφαρμόσει τους όρους του.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, έχει πει στο επιτελείο του ότι θεωρεί πιθανή την επανέναρξη μιας εκστρατείας βομβαρδισμών.

Η τρέχουσα στάση του Τραμπ δείχνει ότι η σύγκρουση, η οποία βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης, είναι πιθανό να στραφεί ξανά προς τις εχθροπραξίες. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει διακηρύξει τη νίκη από τις πρώτες ημέρες της επτάμηνης σύγκρουσης, εναλλάσσεται μεταξύ διπλωματικών πρωτοβουλιών, αεροπορικών επιδρομών και αυστηρότερων κυρώσεων κατά του Ιράν.

Οι σημερινές του θέσεις, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ενδέχεται να αλλάξουν καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται τις επόμενες εβδομάδες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι μπορεί επίσης να επηρεαστούν από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.

Δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η κλίμακα των πληγμάτων που εξετάζει ο Τραμπ. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είναι επιφυλακτικός απέναντι στην επανέναρξη επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας, εν μέρει επειδή οι ΗΠΑ θέλουν να διατηρήσουν τα μειούμενα αποθέματα πυρομαχικών τους για άλλα ενδεχόμενα.

Παράλληλα, όμως, ο Τραμπ έχει στο παρελθόν εξαγγείλει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με στόχο να ξεπεραστούν διπλωματικά αδιέξοδα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Σε ορισμένες περιπτώσεις υλοποίησε τις απειλές του, αλλά συχνά υποχώρησε από τις πιο ακραίες διατυπώσεις του, μεταξύ των οποίων και απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη ότι η εσωτερική πολιτική δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα συμμετέχει στις εκλογές και θα το βοηθήσω, αλλά εγώ δεν είμαι υποψήφιος. Δεν έδωσα απολύτως καμία σημασία και δεν πρόκειται να δώσω σημασία στις εκλογές όταν πρόκειται για το Ιράν», είπε απευθυνόμενος στους ηγέτες του κόσμου κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ έχει επίσης πει στους Ρεπουμπλικανούς να συμπεριφερθούν σαν να βρίσκεται και ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο όταν προσέλθουν στις κάλπες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μέσω μεσολαβητών, μεταξύ άλλων και για το πυρηνικό ζήτημα. Η υπό αμερικανική ηγεσία προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι τα πετρελαιοφόρα θα συνεχίσουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, παρά τις ιρανικές απειλές, έχει μειώσει την πίεση για άμεση επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί μεσολαβητές εργάστηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναζωογονήσουν τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στο Κατάρ, το Ιράν έθεσε την ιδέα μιας επταήμερης παύσης των εχθροπραξιών, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό των ιρανικών επιθέσεων κατά της ναυσιπλοΐας, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η πρόταση για επταήμερη εκεχειρία προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, θα αποδεσμεύσουν ορισμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και θα άρουν κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει το Ιράν και τους μεσολαβητές ότι ο Τραμπ δεν προτίθεται να άρει το ναυτικό εμπάργκο, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η οικονομική πίεση θα αναγκάσει τελικά την Τεχεράνη να υπογράψει συμφωνία με όρους ευνοϊκούς για τις ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου.

Άραβες μεσολαβητές δήλωσαν ότι Ιρανοί διπλωμάτες έχουν καταθέσει σειρά προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου και έχουν αναγνωρίσει ότι η οικονομική κρίση στη χώρα τους επιδεινώνεται.

Ωστόσο, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, η ισχυρή παραστρατιωτική και οικονομική δύναμη που ουσιαστικά διοικεί το Ιράν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθενται να εξετάσουν νέες φόρμουλες συμφωνίας και ότι είναι προετοιμασμένοι για έναν μακροχρόνιο πόλεμο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιδιώκουν επιστροφή σε όρους πιο κοντά στην προκαταρκτική συμφωνία που είχε συνάψει ο Τραμπ με το Ιράν τον Ιούνιο.

Εκείνη η συμφωνία προέβλεπε ελάφρυνση των κυρώσεων στις πωλήσεις πετρελαίου, πρόσβαση του Ιράν σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και αναγνώριση ενός ρόλου της Τεχεράνης στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού.

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