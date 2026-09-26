Η Ελλάδα γερνάει: Ένας στους τέσσερις άνω των 65 - Πόσοι αιωνόβιοι ζουν στη χώρα μας

Snapshot Στην Ελλάδα ζουν 4.469 αιωνόβιοι ηλικίας 100 ετών και άνω, με τις γυναίκες να αποτελούν περίπου το 70% αυτής της ομάδας.

Στις 1 Ιανουαρίου 2025, το 23,7% των κατοίκων ήταν άνω των 65 ετών, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών αποτελούσαν μόνο το 12,8% του πληθυσμού.

Ο δείκτης γήρανσης το 2025 ήταν 185,4, δηλαδή για κάθε 100 παιδιά αντιστοιχούν περίπου 185 ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών.

Ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 3,1% μεταξύ 2011 και 2021, ενώ οι ηλικίες άνω των 80 ετών αυξήθηκαν κατά 31,3% την ίδια περίοδο.

Η δημογραφική αλλαγή δείχνει σημαντική γήρανση του πληθυσμού και μείωση των νεότερων ηλικιακών ομάδων κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 4.400 άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, την ώρα που σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους της χώρας είναι πλέον άνω των 65 ετών. Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν με αριθμούς αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε: «Η Ελλάδα γερνάει», δηλαδή, τη σταδιακή γήρανση του ελληνικού πληθυσμού.

Υπολογίχεται ότι 4.469 άνθρωποι ηλικίας 100 ετών και άνω ζούσαν στη χώρα την 1η Ιανουαρίου του 2025, σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη εκτίμηση πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πρόκειται για μια μικρή αριθμητικά ομάδα σε σχέση με τα περίπου 10,4 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, η οποία όμως βρίσκεται στην κορυφή μιας ηλικιακής πυραμίδας που αλλάζει με ταχύτητα.

Η Ελλάδα μεγαλώνει ηλικιακά. Οι μεγαλύτερες ηλικίες καταλαμβάνουν ολοένα και σημαντικότερο τμήμα του πληθυσμού, ενώ στον αντίποδα περιορίζεται η παρουσία των παιδιών και των νεότερων ηλικιακών ομάδων.

4.469 άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τα 100

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για την 1η Ιανουαρίου 2025, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας ανερχόταν σε 10.372.335 κατοίκους. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 4.469 άνθρωποι ηλικίας 100 ετών και άνω.

Μεταξύ των αιωνόβιων οι γυναίκες έχουν σαφές προβάδισμα. Από τους 4.469 ανθρώπους που είχαν φτάσει ή ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής, οι 3.083 ήταν γυναίκες και οι 1.386 άνδρες - περίπου επτά στους δέκα αιωνόβιους στην Ελλάδα είναι γυναίκες.

Οι 100χρονοι, όμως, αποτελούν μόνο την κορυφή της πυραμίδας της μακροζωίας. Στην Ελλάδα του 2025 υπολογίζονταν 30.226 άνθρωποι ηλικίας από 95 έως 99 ετών, ενώ άλλοι 119.377 ήταν μεταξύ 90 και 94 ετών. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά 154.072 κάτοικοι της χώρας είχαν συμπληρώσει τα 90 χρόνια ζωής.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα εάν το ηλικιακό όριο κατέβει στα 80 χρόνια. Οι ηλικίες 80-84 αριθμούσαν περίπου 330.332 ανθρώπους, ενώ ακόμη 254.279 βρίσκονταν μεταξύ 85 και 89 ετών. Μαζί με τους 90+, περισσότεροι από 738.000 άνθρωποι στην Ελλάδα ήταν ηλικίας 80 ετών και άνω.

Σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους είναι άνω των 65

Την 1η Ιανουαρίου 2025, το 23,7% του εκτιμώμενου πληθυσμού της Ελλάδας ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Αντίθετα, τα παιδιά ηλικίας έως 14 ετών αντιπροσώπευαν μόλις το 12,8%, ενώ στις παραγωγικές ηλικίες 15 έως 64 ετών αντιστοιχούσε το 63,5% του πληθυσμού.

Με απλά λόγια, σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα έχει περάσει τα 65, ενώ οι ηλικιωμένοι είναι πλέον σχεδόν διπλάσιοι από τα παιδιά - μια ένδειξη που αποτυπώνει το ζήτημα υπογεννητικότητας στη χώρα.

Ο δείκτης γήρανσης αποτυπώνει ακόμη πιο παραστατικά αυτή την ανατροπή της ηλικιακής ισορροπίας. Το 2025 διαμορφώθηκε στο 185,4, γεγονός που σημαίνει ότι για κάθε 100 παιδιά ηλικίας έως 14 ετών αντιστοιχούσαν περίπου 185 άνθρωποι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Τι είχε δείξει η Απογραφή του 2021

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών του 2021, ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 10.482.487 άνθρωποι, έναντι 10.816.286 το 2011. Μέσα σε μία δεκαετία, δηλαδή, ο μόνιμος πληθυσμός είχε μειωθεί κατά 3,1%.

Την ίδια περίοδο, όμως, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες ακολούθησαν την αντίθετη πορεία. Οι κάτοικοι ηλικίας 80 ετών και άνω έφτασαν τους 766.043 το 2021, από 583.334 το 2011. Πρόκειται για αύξηση 31,3% μέσα σε μόλις μία δεκαετία.

Αντίθετη ήταν η εικόνα στις μικρότερες ηλικίες. Τα παιδιά 0-9 ετών μειώθηκαν από 1.049.839 το 2011 σε 878.491 το 2021, πτώση 16,3%. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στις ηλικίες 20-29 και 30-39 ετών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 22% και 23,2% αντίστοιχα.

Από το 6,7% στο 23,7% οι άνω των 65

Η αλλαγή γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν η σύγκριση πάει αρκετές δεκαετίες πίσω.

Το 1951, οι άνθρωποι ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσαν μόλις στο 6,7% του πληθυσμού της Ελλάδας. Τα παιδιά κάτω των 15 ετών, αντίθετα, αποτελούσαν το 28,9%.

Το 1981 οι 65+ είχαν ήδη φτάσει στο 12,7%, ενώ το 2001 στο 17,7%. Το 2011 το ποσοστό ανέβηκε στο 19,3%, το 2021 στο 22,5% και το 2025 στο 23,7%.

Την ίδια ώρα, η αναλογία των παιδιών κάτω των 15 ετών ακολούθησε σχεδόν την αντίστροφη πορεία: από 28,9% το 1951 περιορίστηκε στο 12,8% το 2025.

Πρόκειται για μία από τις πλέον χαρακτηριστικές αποτυπώσεις της δημογραφικής αλλαγής που έχει συντελεστεί στη χώρα μέσα σε περίπου τρεις γενιές.

Οι γυναίκες κυριαρχούν στις πολύ μεγάλες ηλικίες

Όσο ανεβαίνει η ηλικία τόσο πιο έντονη γίνεται και η αριθμητική υπεροχή των γυναικών.

Στους 80-84 ετών καταγράφονται περίπου 190.000 γυναίκες έναντι 140.000 ανδρών. Στις ηλικίες 90-94, οι γυναίκες ξεπερνούν τις 75.000 έναντι περίπου 44.000 ανδρών, ενώ μεταξύ 95 και 99 ετών καταγράφονται 19.830 γυναίκες και 10.396 άνδρες.

Και μετά τα 100, η διαφορά γίνεται ακόμη πιο καθαρή: 3.083 γυναίκες έναντι 1.386 ανδρών.

Η Ελλάδα των αιωνόβιων

Οι 4.469 αιωνόβιοι αποτελούν ένα μικρό μόνο κομμάτι του συνολικού πληθυσμού. Ο αριθμός τους, ωστόσο, αποκτά διαφορετική σημασία όταν ενταχθεί στη συνολική δημογραφική εικόνα.

Πίσω από τους ανθρώπους που έχουν φτάσει ή ξεπεράσει τα 100 χρόνια βρίσκονται περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι που πλησιάζουν αυτό το ορόσημο έχοντας ήδη συμπληρώσει τα 95, περισσότεροι από 150.000 κάτοικοι άνω των 90 και εκατοντάδες χιλιάδες άνω των 80.

Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου ο συνολικός πληθυσμός συρρικνώνεται και οι μικρές ηλικίες καταλαμβάνουν ολοένα μικρότερο τμήμα της δημογραφικής πυραμίδας.

Οι αριθμοί της ΕΛΣΤΑΤ, επομένως, δεν περιγράφουν απλώς πόσοι αιωνόβιοι ζουν σήμερα στην Ελλάδα. Αποτυπώνουν μια χώρα που ζει περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα γερνά – και στην οποία η απόσταση ανάμεσα στις μεγαλύτερες και τις μικρότερες γενιές διευρύνεται.