Άννα Βίσση: Η μικρή Άννα συναντά την «Απόλυτη» στο ΟΑΚΑ - Η αποκάλυψη για το AI

Snapshot Στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια οπτικοακουστική «συνάντηση» της σημερινής Άννας με τον παιδικό εαυτό της.

Η μικρή Άννα θα εμφανίζεται να μεγαλώνει μπροστά στους θεατές, παρουσιάζοντας την πορεία της ζωής και της καριέρας της τραγουδίστριας μέχρι σήμερα.

Η συναυλία, με σκηνή 360 μοιρών και εντυπωσιακά οπτικά στοιχεία, είναι sold out και αναμένεται να υποδεχθεί πάνω από 95.000 θεατές.

Οι πύλες ανοίγουν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00 και η συναυλία στις 21:00, με προτροπή για έγκαιρη προσέλευση.

Στον χώρο απαγορεύονται μεγάλες τσάντες, επαγγελματικός εξοπλισμός, επικίνδυνα αντικείμενα, drones, πανό, αλκοόλ και άλλα αντικείμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο ιδιαίτερες εκπλήξεις της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά στο MEGA, λίγες ώρες πριν από το sold out υπερθέαμα.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει στη σκηνή με έναν διαφορετικό τρόπο, δημιουργώντας μια «συνάντηση» της Άννας Βίσση με τον παιδικό εαυτό της. Η μικρή Άννα θα εμφανιστεί να συνομιλεί με τη σημερινή Άννα και να της περιγράφει τα όνειρα που είχε για τη ζωή και την καριέρα της.

Και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η πορεία που θα ακολουθεί αυτή η ιστορία: η μικρή Άννα θα μεγαλώνει μπροστά στα μάτια των θεατών, με την εικόνα να εξελίσσεται μέχρι να φτάσει στη γυναίκα και performer που βρίσκεται σήμερα στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Τα όνειρα της μικρής Άννας που έγιναν πραγματικότητα

Η ιδέα ουσιαστικά μετατρέπει την πολυετή διαδρομή της Άννας Βίσση σε μια οπτικοακουστική αφήγηση. Ένα παιδί που μιλά για όσα ονειρεύεται και, χρόνια αργότερα, βλέπει μπροστά του τη ζωή που κάποτε φανταζόταν.

«Η Άννα Βίσση θα συναντηθεί με τη μικρή Άννα, που θα της περιγράφει τα όνειρά της, και θα τη βλέπουμε να μεγαλώνει μέχρι να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα», αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά.

Η συγκεκριμένη στιγμή εντάσσεται στην ιδιαίτερα φιλόδοξη παραγωγή που έχει στηθεί για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η οποία είναι sold out και αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερους από 95.000 θεατές. Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00 και η Άννα Βίσση αναμένεται στη σκηνή στις 21:00.

Το show έχει σχεδιαστεί ως ένα μεγάλο ταξίδι στην πορεία της τραγουδίστριας, με τη σκηνή 360 μοιρών, μεγάλες οθόνες και εντυπωσιακά οπτικά στοιχεία να αποτελούν μέρος της παραγωγής. Στο πρόγραμμα θα συνυπάρξουν διαχρονικές επιτυχίες της Άννας Βίσση με τραγούδια από τη νεότερη δισκογραφική της περίοδο, σε μια βραδιά που θέλει να ενώσει το παρελθόν με το σήμερα.

Τι ώρα ανοίγουν οι πύλες

Οι θεατές δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την έναρξη της συναυλίας για να φτάσουν στο ΟΑΚΑ.

Οι πύλες ανοίγουν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η συναυλία της Άννας Βίσση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.

Με δεδομένο ότι αναμένονται περίπου 95.000 άνθρωποι, η έγκαιρη προσέλευση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι θεατές καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου τους.

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας

Eίναι απλό, εισιτήριο και όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα.

Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο στο κινητό σας ή τυπωμένο, ώστε να μπορεί να σαρωθεί στην είσοδο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο QR code ή barcode: οι διοργανωτές έχουν προειδοποιήσει τους θεατές να μην ανεβάζουν στα social media φωτογραφίες του εισιτηρίου στις οποίες είναι ορατός ο κωδικός, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αντιγραφεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτο άτομο.

Στο ΟΑΚΑ θα λειτουργούν επίσης κυλικεία, ώστε οι θεατές να μπορούν να προμηθευτούν φαγητό και ποτό στον χώρο, ενώ θα υπάρχουν και επίσημα σημεία πώλησης merchandise της συναυλίας.

Τι απαγορεύται στο ΟΑΚΑ

Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αρκετά αντικείμενα δεν θα περάσουν τον έλεγχο ασφαλείας.

Στον χώρο δεν επιτρέπονται:

Μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4 .

Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και επαγγελματικός εξοπλισμός βιντεοσκόπησης.

Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα.

Εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα.

Drones. Μεγάλες ομπρέλες.

Καρέκλες ή φορητά καθίσματα.

Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα.

Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν.

Laser.

Αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

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