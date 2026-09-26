Συνελήφθη 49χρονος να οδηγεί μεθυσμένος στην Αττική Οδό και χωρίς δίπλωμα

Snapshot Συνελήφθη 49χρονος στην Αττική Οδό για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με ποσοστό 0,67 mg/l, πάνω από το νόμιμο όριο.

Η άδεια οδήγησης του άνδρα είχε αφαιρεθεί από τον Δεκέμβριο του 2023 για 2.005 ημέρες λόγω προηγούμενης υποτροπής.

Ο 49χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας κατά τον αστυνομικό έλεγχο.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών στο πλαίσιο αυστηρών ελέγχων της Τροχαίας Αττικής Οδού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες νομικές συνέπειες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 49χρονου στην Αττική Οδό προχώρησαν αστυνομικοί, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, παρά το γεγονός ότι του είχε ήδη αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης το 2023 για το ίδιο αδίκημα.

Το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού εντόπισαν τον 49χρονο να οδηγεί όχημα στην περιοχή των Αχαρνών.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του ήταν 0,67 mg/l, υπερβαίνοντας το νόμιμο όριο, ενώ επιπλέον δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Από περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης του 49χρονου είχε αφαιρεθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2023, για χρονικό διάστημα 2.005 ημερών, μετά από καταδικαστική απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών λόγω υποτροπής στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες νομικές συνέπειες.